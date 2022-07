Per una volta che Belen Rodriguez posta una foto a soggetto alimentare scatta la polemica. D’altronde in Italia, si sa, il cibo è sacro e le inesattezze gastronomiche infastidiscono non poco il popolo social. Nel dettaglio la showgirl ha pensato bene di realizzare un post con un piatto sul quale ha adagiato due fette di pane impreziosite da tonno e pomodoro. Sullo sfondo il blu del mare che sta ospitando le sue vacanze. Insomma, un post veramente ben fatto e di quelli che colleziona like a mani basse su Instagram. Peccato per la didascalia: “Friselle a mare”. Eh no, i follower, presumibilmente soprattutto quelli salentini, sono insorti.

“Pane al mare… Non friselle commá”, ha scritto uno dei suoi follower, e altri hanno commentato: “Cos’è sta ca***a? Le friselle cinesi?”, e ancora: “Ma che ne sai tu delle friseddre”, “Cara Belen, quella si chiama ‘rota di pane’ eddai su, le basi…”. A un occhio profano potrebbe sfuggire l’errore di Belen, eppure la frisella è tutt’altra cosa rispetto a quanto postato da lei. Si tratta di un tarallo di grano duro cotto al forno, tagliato a metà in senso orizzontale e fatto biscottare nuovamente in forno. Presenta per questo una faccia porosa e una compatta.

Chiunque si trovi a passare dalla Puglia non rinuncia ad assaggiare la frisella (o frisa): semplice, veloce, gustosa, viene condita in genere con olio, sale e pomodoro dopo averla ammorbidita con l’acqua. Insomma, la frisella è ben più di due semplici fette di panne colorate col pomodoro. Adesso anche Belen lo ha imparato.