Bianca Balti nelle scorse ore ha dato la possibilità ai follower di porle delle domande. Tra le varie curiosità chieste alla modella non è mancato anche chi ha fatto insinuazioni sui ritocchini della figlia Matilde. “Come hai vissuto il fatto che tua figlia abbia fatto/farà ritocchini? La appoggi oppure ne avete discusso?”, ha scritto l’utente. Balti, che oggi si sta godendo il feeling ritrovato con la figlia – in passato aveva raccontato che la ragazza aveva scelto di vivere con il padre a causa delle sue dipendenze -, non ci ha pensato due volte e a spada tratta ha difeso la 16enne. “Ragazzi ma Matilde ha 16 anni appena compiuti. Ma che ritocchi? Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi. Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione”, ha spiegato.