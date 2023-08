Nel pomeriggio di domenica 6 agosto, sul Friuli Venezia Giulia si è abbattuto un forte nubifragio, con grandine, vento, e un brusco crollo delle temperature. Colpita in particolare la zona tra Reana e Tricesimo, in provincia di Udine. Sui social sono decine i video che mostrano le strade trasformate in fiumi di acqua e ghiaccio e i tetti delle case imbiancati per la grandine