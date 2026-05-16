Uno, due, tre. Li ha tranciati tutti, chi a piedi e chi in bici. In un raggio di 200 metri, prima di centrare l’ottava vittima, sbattuta contro la vetrina di un negozio. Quindi è sceso, ha tentato di fuggire a ha puntato un coltello contro chi cercava di fermalo. Sono circa le 16.30 di sabato quando in via Emilia Centro, a Modena, si vivono minuti di terrore: un uomo di 31 anni, Salim Elkoudri, alla guida di una Citroen C3 grigia piomba a tutta velocità sui passanti. Alla fine si contano 8 feriti: almeno quattro persone sono in gravi condizioni.

Una persona in fin di vita. Si muove l’Antiterrorismo

Una donna di 55 anni, gravissima, è in pericolo di vita. E un uomo, anche lui 55enne, è anche lui grave. La donna avrebbe perso entrambe le gambe venendo schiacciata tra l’auto e le mura di un’attività commerciale. Entrambi sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, gli altri sono stati trasportati all’ospedale modenese di Baggiovara. Sulla vicenda è stato attivato anche il gruppo “terrorismo” della Dda di Bologna, coordinata dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi: attendono aggiornamenti dalla Digos di Bologna che ha inviato personale sul posto.

L’uomo ha accoltellato chi tentava di fermarlo

Diverse persone hanno raccontato di essersi messe in salvo dall’auto che zigzagava ad alta velocità gettandosi all’interno di alcune attività commerciali. L’investitore, a sua volta ferito, dopo essere uscito dalla sua auto è scappato a piedi. È stato però fermato poco dopo tra rua Pioppa e corso Adriano ed è attualmente interrogato in questura. Durante la fuga ha estratto un coltello puntandolo contro una persona che tentava di fermarlo. “Mi ha colpito con la lama ma siamo riusciti a bloccarlo”, ha raccontato Luca Signorelli, l’uomo che, insieme ad altre 3-4 persone, è riuscito a trattenerlo fino all’arrivo della polizia. “Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l’altro alla testa. È partita una colluttazione – ha raccontato – Una coltellata sono riuscito a evitarla, l’altra l’ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E poi l’ho neutralizzato”.

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Chi è l’investitore e i motivi del gesto

L’uomo, a quanto si apprende, si chiama Salim Elkoudri. Nato a Seriate, è cresciuto in provincia di Modena e ha origini marocchine. È laureato in Economia e non ha precedenti penali. In base a quanto emerge sembra l’uomo non fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Il sindaco Massimo Mezzetti ha spiegato: “Non si sa se abbia compiuto questo gesto deliberatamente”. Stando alla ricostruzione del primo cittadino, l’uomo “ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno una donna che è la più grave”.

Il testimone: “Mi sono salvato buttandomi in un negozio”

Un testimone ha raccontato: “Ho visto arrivare questa macchina che ha cominciato a tranciare le prime sei persone. Stavo per attraversare, mi sono buttato in un negozio e ho evitato così di essere travolto”. L’uomo si chiama Pier Luigi Salinaro, ex giornalista della Gazzetta di Modena. Il conducente “non riusciva ad aprire la porta, un signore ha aperto lo sportello e lui gli ha dato una spinta, lo ha buttato in terra ed è scappato per corso Adriano”, ha spiegato in un video pubblicato dallo stesso giornale. A quel punto, l’uomo che ha aperto lo sportello “e altre tre persone lo hanno inseguito, stavano per prendere questo signore: a quel punto ha tirato fuori un coltello e gli ha tirato una coltellata che lo ha sfiorato al volto”.

Articolo in aggiornamento