Prefetta: “Salim El Koudri attenzionato nel 2022 per disturbi schizoidi”

Il 31enne fermato per i fatti di oggi a Modena “già nel 2022 era stato attenzionato dal Centro di Salute Mentale per disturbi schizoidi. Dopo questo periodo di osservazione se ne erano però perdute le tracce”. Lo ha affermato la prefetta di Modena, Fabrizia Triolo, intervenendo in conferenza stampa sui fatti di questo pomeriggio a Modena. L’uomo, ha aggiunto Triolo, “è laureato in economia aziendale, e attualmente è disoccupato”