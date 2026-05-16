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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 22:54

Modena, investe i passanti: fermato Salim El Koudri. Nel 2022 l’uomo attenzionato per disturbi schizoidi. Mattarella chiama il sindaco

Meloni: "Gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni". Perquisizioni a casa del 31enne. Si attiva l'Antiterrorismo di Bologna
Modena, investe i passanti: fermato Salim El Koudri. Nel 2022 l’uomo attenzionato per disturbi schizoidi. Mattarella chiama il sindaco
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Prefetta: “Salim El Koudri attenzionato nel 2022 per disturbi schizoidi”

Il 31enne fermato per i fatti di oggi a Modena “già nel 2022 era stato attenzionato dal Centro di Salute Mentale per disturbi schizoidi. Dopo questo periodo di osservazione se ne erano però perdute le tracce”. Lo ha affermato la prefetta di Modena, Fabrizia Triolo, intervenendo in conferenza stampa sui fatti di questo pomeriggio a Modena. L’uomo, ha aggiunto Triolo, “è laureato in economia aziendale, e attualmente è disoccupato”

Momenti chiave

  • Sindaco: "Tra i feriti anche una cittadina tedesca e una polacca"
  • Prefetta: "Salim El Koudri attenzionato nel 2022 per disturbi schizoidi"
  • Sindaco: "Grazie ai cittadini che sono intervenuti, tra loro anche stranieri"
  • Prefetta di Modena: "Dimesse tre persone dal Policlinico"
  • Sindaco Mezzetti: "Da Mattarella vicinanza ai feriti e ringraziamenti a chi ha bloccato l'investitore"
  • Metsola: "Profondamente colpita. Vicinanza ai feriti"
  • Mattarella chiama il sindaco di Modena ed esprime vicinanza alla città
  • Si attiva l'antiterrorismo della Dda di Bologna
  • La corsa folle e i feriti a terra: le immagini
  • Due feriti gravi trasportati con elisoccorso a Bologna. Donna in pericolo di vita
  • Tajani: "In contatto con il ministro Piantedosi. Prego per i feriti"
  • Perquisizioni nell'abitazione di Salim Elkoudri a Ravarino, nel Modenese
  • Salim Elkoudri è stato in cura psichiatrica
  • Conte: "Ignobile aggressione a Bologna. Grazie a chi è intervenuto con coraggio e senso civico"
  • Salvini: "Criminale di seconda generazione chi ha falciato innocenti"
  • La Russa: "Brutale violenza. Grazie a chi ha fermato l'aggressore con grande coraggio"
  • Schlein: "Vicinanza alle vittime, grati ai soccorritori e al personale sanitario"
  • Piantedosi in contatto con il prefetto, il sindaco e il presidente della Regione
  • Meloni: "Ho sentito il sindaco. Confido che il responsabile risponda delle sue azioni"
    • 22:15

      Sindaco: “Tra i feriti anche una cittadina tedesca e una polacca”

      Tra gli otto feriti nei fatti di oggi pomeriggio a Modena ci sono anche una persona che ha avuto un attacco di panico e due persone di nazionalità estera, una cittadina tedesca e una cittadina polacca. Lo ha reso noto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, intervenendo in conferenza stampa sui fatti di questo pomeriggio a Modena

    • 22:08

      Prefetta: “Salim El Koudri attenzionato nel 2022 per disturbi schizoidi”

      Il 31enne fermato per i fatti di oggi a Modena “già nel 2022 era stato attenzionato dal Centro di Salute Mentale per disturbi schizoidi. Dopo questo periodo di osservazione se ne erano però perdute le tracce”. Lo ha affermato la prefetta di Modena, Fabrizia Triolo, intervenendo in conferenza stampa sui fatti di questo pomeriggio a Modena. L’uomo, ha aggiunto Triolo, “è laureato in economia aziendale, e attualmente è disoccupato”

    • 22:04

      Sindaco: “Grazie ai cittadini che sono intervenuti, tra loro anche stranieri”

      “Il nostro ringraziamento va ai quattro cittadini, tra cui due stranieri, intervenuti nei confronti dell’uomo che si è reso autore di questo terribile atto. Nei secondi successivi sono intervenuti altri cittadini, anch’essi stranieri, che operano commercialmente lì in quell’area. Dimostrando una lucidità, una prontezza di riflessi e un coraggio che sono simbolo di una comunità che sa reagire anche in un momento così drammatico”. Lo ha affermato il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, intervenendo in conferenza stampa sui fatti di questo pomeriggio nella città emiliana.

    • 21:51

      Le immagini delle perquisizioni a casa dell’uomo alla guida

    • 21:50

      Prefetta di Modena: “Dimesse tre persone dal Policlinico”

      “In questo momento dal Policlinico sono state da poco dimesse 3 persone. Presso l’ospedale di Baggiovara ci sono 3 pazienti e al Maggiore di Bologna ne sono state ricoverate altre 2″. Lo ha detto il prefetto di Modena Fabrizia Triolo in conferenza stampa.

    • 21:45

      Sindaco Mezzetti: “Da Mattarella vicinanza ai feriti e ringraziamenti a chi ha bloccato l’investitore”

      “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha telefonato per dare la sua vicinanza dopo quanto accaduto oggi a Modena, esprimere vicinanza e solidarietà a chi è rimasto ferito e ringraziare i cittadini che sono intervenuti per bloccare l’autore del fatto”. Lo comunica il sindaco di Modena Massimo Mezzetti sul suo profilo Instagram. 

    • 21:28

      Metsola: “Profondamente colpita. Vicinanza ai feriti”

      “Sono profondamente colpita dal grave episodio avvenuto oggi a Modena. Esprimo la mia vicinanza ai feriti, alcuni di loro in gravi condizioni. Ringrazio le forze dell’ordine intervenute con tempestività e coraggio”. Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola

    • 20:59

      Mattarella chiama il sindaco di Modena ed esprime vicinanza alla città

      “Il Presidente della Repubblica ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla Città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole”. Lo apprende l’Ansa dal Quirinale

    • 20:54

      Si attiva l’antiterrorismo della Dda di Bologna

      Le indagini sul grave episodio avvenuto oggi a Modena sono state affidate ai pm del gruppo antiterrorismo della Direzione distrettuale antimafia di Bologna, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido. I magistrati sono in attesa degli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digos.