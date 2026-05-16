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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:48

Milano, marito e moglie travolti sulle strisce pedonali da un automobilista: il marito di 76 anni è morto in ospedale, lei è gravissima

di Redazione Cronaca
La coppia di 76 e 75 anni stava attraversando la strada nella zona Bicocca. Il guidatore è un italiano di 60 anni: negativo all'etilometro e al drug test
Milano, marito e moglie travolti sulle strisce pedonali da un automobilista: il marito di 76 anni è morto in ospedale, lei è gravissima
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Una coppia di anziani è stata investita a Milano, in viale Pirelli, sulle strisce pedonali, nel pomeriggio di oggi, 16 maggio. Marito e moglie, di 76 e 75 anni, stavano attraversando la strada nella zona Bicocca quando un automobilista li ha travolti. L’uomo è morto poco dopo all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era stato portato in condizioni disperate. La donna, anche lei in gravissime condizioni, si trova invece al Niguarda, dove si sta sottoponendo a un delicato intervento chirurgico.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’automobilista, un uomo italiano del 1966, proveniva da via Chiese e viaggiava in direzione del centro città quando, all’altezza dell’incrocio con via Vizzola, ha travolto i due pedoni che stavano attraversando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo, presumibilmente sulle strisce pedonali. Il guidatore è risultato negativo all’etilometro e al drug test. Sotto choc è stato accompagnato in codice verde all’ospedale Civile di Sesto San Giovanni.

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