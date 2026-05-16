L'uomo è nato in provincia di Bergamo, ma risiede nel Modenese, nello specifico nel Comune di Ravarino, dove sono state svolte perquisizioni all'interno della sua abitazione. Il sospettato è stato sottoposto in passato a cure psichiatriche. Oscurati i profili social

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Si chiama Salim El Koudri, ha 31 anni ed è un italiano di seconda generazione. Sono queste le prime informazioni diffuse sull’uomo che nella serata di sabato si è lanciato con la sua Citroen C3 contro la folla a Modena travolgendo otto persone. Nel momento in cui si scrive non sono ancora state ufficializzate le ragioni del gesto, anche se non si esclude alcuna pista, come dimostra la mobilitazione dell’antiterrorismo di Bologna.

L’uomo è nato in provincia di Bergamo, ma risiede nel Modenese, nello specifico nel Comune di Ravarino, dove sono state svolte perquisizioni all’interno della sua abitazione. Da quanto si apprende, il sospettato è stato sottoposto in passato a cure psichiatriche. Parlando con i giornalisti, la prefetta di Modena Fabrizia Triolo ha riferito che l’uomo nel 2022 era stato “attenzionato dal Centro di Salute Mentale per disturbi schizoidi”. Dopo questo periodo di osservazione “se ne erano però perdute le tracce”. L’uomo, ha aggiunto Triolo, “è laureato in economia aziendale, e attualmente è disoccupato”

Secondo quanto raccontato dai testimoni, dopo aver investito alcuni passanti ed essersi schiantato contro la vetrina di un negozio, El Koudri è fuggito tentando di colpire anche alcuni testimoni con un coltello, ma poco dopo è stato braccato. A chi lo ha interrogato, El Koudri non sembrava sotto l’effetto di alcol o droghe. Impossibile ottenere ulteriori informazioni dai profili social del 31enne, dato che dopo l’incidente risultano tutti oscurati.