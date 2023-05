Bagarre a Piazzapulita (La7) durante un dibattito sul cambiamento climatico. Da un lato, c’è la giovane Chloe Bertini, attivista di Ultima Generazione, supportata dal deputato dei Verdi Angelo Bonelli e dal giornalista Mario Calabresi. Sul fronte opposto c’è il geologo Alberto Prestininzi, da sempre propugnatore della tesi secondo cui non ci sia crisi climatica. Ad affiancarlo ci sono Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, e il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo.

A dar fuoco alle polveri è proprio Prestininzi che, oltre a mostrare insofferenza per il registro comunicativo del talk show (“Non possiamo mandare un messaggio sbagliato”), rimprovera alla giovane attivista l’eccessiva “focosità”. E, brandendo dei fogli di carta, si rivolge a Bertini: “Questi sono dati Ipcc che lei dice di aver letto”.

Mentre il geologo parla, l’attivista di Ultima Generazione si alza e lascia il suo microfono. E prima di avviarsi verso l’uscita dello studio, viene rimproverata da Prestininzi: “Impara un po’ di educazione prima di tutto“.

Bertini riprende il microfono e afferma: “Già facciamo fatica in quanto umanità in questo momento a riconoscere e a elaborare il lutto che dobbiamo vivere perché la vita che facciamo adesso non ci sarà più”.

“Ma cammina, va’ – ribatte il geologo – Vuoi ascoltare ogni tanto gli altri che hanno studiato 50 anni? Vuoi studiare? Te ne vai perché non vuoi ascoltare e perché hai cattivi maestri“.

La giovane abbandona comunque la trasmissione, nonostante i tentativi di Corrado Formigli e di Angelo Bonelli per convincerla a rimanere. Ma non senza lasciare un messaggio: “Verrò qui quando potremo parlare in un dibattito interessante. Siamo in emergenza climatica. Ma basta!“.