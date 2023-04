Un altro caso di violenza armata sconvolge gli Stati Uniti: in Texas una cheerleader ha aperto la portiera dell’auto sbagliata e il proprietario, il 25enne Pedro Tello Rodriguez Jr., ha aperto il fuoco ferendo la ragazza e una sua amica che si trovava nelle vicinanze e che adesso versa in ospedale in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta a Elgin, poco distante da Austin: alla fine degli allenamenti, le giovani sono arrivate nel parcheggio in cui una di loro, Heather Roth, aveva lasciato la propria vettura. La ragazza ha però aperto per errore la portiera di un’auto che le sembrava la sua, ma non lo era: sul sedile del passeggero era seduto un uomo. Lei, spaventata, è tornata dalle sue amiche, ma a quel punto l’uomo ha lasciato l’abitacolo della macchina per avvicinarsi al gruppetto e iniziare a sparare.

La giovane è stata ferita solo lievemente ed è stata soccorsa sul posto, ma una delle sue amiche, Payton Washington, è ricoverata in ospedale, in gravi condizioni: “Payton è nata con un polmone, nessuno si aspettava che sopravvivesse e tantomeno che potesse eccellere nello sport”, ha detto l’allenatrice delle ragazze, Lynne Shearre. L’aggressore è stato arrestato. La vicenda arriva a solo qualche giorno di distanza dall’omicidio di Kaylin Gillis, ventenne colpita a morte nello stato di New York per aver imboccato con l’auto il vialetto sbagliato mentre era alla ricerca di un amico. Il padrone di casa, uscito sulla veranda, l’aveva uccisa sparando due colpi all’indirizzo della macchina.