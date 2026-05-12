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Ultimo aggiornamento: 10:31

Iran, Cnn: “Incontro Trump-generali, si valuta di riprendere attacchi”. Teheran: “Se lo fa arricchiamo l’uranio al 90%”. Bombardiere Usa in Medio Oriente

Sottomarino lanciamissili Usa è arrivato a Gibilterra. Wsj: "Gli Emirati hanno condotto attacchi contro l’Iran"
Iran, Cnn: “Incontro Trump-generali, si valuta di riprendere attacchi”. Teheran: “Se lo fa arricchiamo l’uranio al 90%”. Bombardiere Usa in Medio Oriente
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Teheran: “Se ci attaccano, arricchiamo l’uranio al 90%”

Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, minaccia affermando che l’Iran potrebbe arricchire l’uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. “Una delle opzioni a disposizione dell’Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l’arricchimento dell’uranio al 90%. Ne discuteremo in parlamento”, ha scritto Rezaei su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%.

Momenti chiave

  • Iran, bombardiere Usa in Medio Oriente
  • Teheran: "Se ci attaccano, arricchiamo l'uranio al 90%"
  • Iran, Cnn: "Incontro Trump-generali, si valuta di riprendere gli attacchi"
  • Wsj: "Gli Emirati hanno condotto attacchi contro l’Iran"
  • Sottomarino lanciamissili Usa è arrivato a Gibilterra
    • 10:31

      Cnn: “Improbabile decisione di Trump prima della visita a Xi”

      Anche se Donald Trump sta valutando seriamente se riprendere gli attacchi in Iran, secondo alcune fonti, è improbabile che venga presa una decisione importante sull’Iran prima della partenza di Trump per la Cina. Lo scrive la Cnn.

    • 10:03

      Iran, bombardiere Usa in Medio Oriente

      Il Comando centrale Usa Centcom mostra su X il bombardiere strategico B-1B Lancer dell’aeronautica degli Stati Uniti “che sorvola il Medio Oriente durante una missione di addestramento il 9 maggio”.

    • 10:00

      Teheran: “Se ci attaccano, arricchiamo l’uranio al 90%”

      Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, minaccia affermando che l’Iran potrebbe arricchire l’uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. “Una delle opzioni a disposizione dell’Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l’arricchimento dell’uranio al 90%. Ne discuteremo in parlamento”, ha scritto Rezaei su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%.

    • 09:59

      Iran, Cnn: “Incontro Trump-generali, si valuta di riprendere gli attacchi”

      Donald Trump ha incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale e i alti vertici delle forze armate Usa per discutere le future strategie per il conflitto con l’Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate.

    • 09:58

      Wsj: “Gli Emirati hanno condotto attacchi contro l’Iran”

      Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l’Iran. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Gli attacchi suggeriscono che il Paese, uno dei più colpiti dai raid di Teheran, sia ora maggiormente propenso a tutelare il proprio potere economico e la propria crescente influenza in tutto il Medio Oriente. Le fonti riferiscono che, tra le operazioni, c’è stato anche un raid contro una raffineria situata sull’isola iraniana di Lavan, nel Golfo Persico, ai primi di aprile, all’incirca nel momento in cui il Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco.

    • 09:57

      Sottomarino lanciamissili Usa è arrivato a Gibilterra

      Un sottomarino lanciamissili balistici della Marina americana è arrivato a Gibilterra ieri “per una visita portuale” in un momento di alta tensione con l’Iran. Lo ha dichiarato in un comunicato la Sesta flotta Usa senza fornire il nome del sottomarino. Secondo alcuni media si tratta dello USS Alaska, equipaggiato con missili Trident armati di testate nucleari. La presenza di sottomarini della Marina americana è rara e spesso è utilizzata per trasmettere un messaggio di deterrenza. “La visita dell’unità costituisce una dimostrazione delle capacità, della flessibilità e dell’impegno degli Stati Uniti nei confronti degli alleati della Nato”, ha affermato la Sesta Flotta.

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