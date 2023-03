“Sesso quattro volte la settimana? Qui sono 4 volte al giorno”. Così aveva detto Guendalina Tavassi nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda pochi giorni fa, affiancata dal compagno Federico Perna che la definiva “insaziabile a letto”. Parole che hanno fatto subito il giro del web e sono arrivate anche all’orecchio dell’ufficio stampa di una catena di family hotel che non le ha affatto apprezzate, anzi, ha deciso di annullare la collaborazione con la showgirl 37enne. E’ stata la stessa influencer a raccontare l’episodio in un accorato sfogo su Instagram che ha aperto – ovviamente – il dibattito social sul tema. “Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c’è ancora gente di m***a dietro tante strutture familiari – ha esordito Guendalina Tavassi in un video pubblicato nelle Storie di Instagram -. Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family che ospita le famiglie con bambini perché c’è l’animazione. Purtroppo però, per problemi privati, siamo potuti più andare. E così ho scritto un’email al Pr della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?”. Quindi ha pubblicato la mail della struttura in cui si legge: “Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio“. Lapidario il commento di Guendalina Tavassi: “Volevo dire al pr della comunicazione e responsabile di queste strutture che si chiamano family perché ci sono le famiglie, e i bambini in qualche modo nascono, anzi, gli consiglio prettamente di non farlo quattro volte al giorno, ma almeno una volta all’anno non gli farebbe male”.