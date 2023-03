Per la casa del Grande fratello Vip è la seconda squalifica in un mese. Questa volta, è toccato a Daniele Del Moro doversi congedare dagli altri concorrenti. Come si legge dal comunicato ufficiale, pubblicato sull’account Twitter del programma:” Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento.”

Ieri, lunedì 20 marzo, il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato a Del Moro e agli altri concorrenti la decisone presa in casa Mediaset. A quel punto Oriana Marzoli ha provato a difendere l’amico: “Sono certa la 100% che non era sua intenzione avere questo atteggiamento. Era solo uno scherzo“, ma il conduttore ha rimproverato la concorrente: “Non è che ci divertiamo a squalificare la gente, purtroppo le colpe si pagano. Oriana tu hai detto “lasciami, non mi piace, mi fai male” erano delle brutte immagini”. E prosegue:” Quelle immagini, compresa la tua reazione, erano bruttissime, poi lo hai anche raccontato agli altri e quando lo raccontavi lo dicevi come di una persona che non gradiva queste cose. Le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che sia colpa tua ma la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo”. Davanti alla risposta categorica di Signorini, Oriana non ha potuto ribattere ulteriormente, se non per confessare il proprio dispiacere: “Se mi dici così ci resto malissimo”.