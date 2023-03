Lo hanno spintonato e, senza che si accorgesse di nulla, gli hanno rubato così la collana d’oro. E’ quanto successo la scorsa notte all’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei, all’uscita di un locale di Milano. E’ stato lui stesso a raccontare l’accaduto in una storia su Instagram, in cui ha sottolineato la dinamica per mettere in allerta i suoi follower. “Ragazzi a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro”, ha esordito. Questo il fattaccio: “Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata”. Solo in seguito si è accorto del furto, mentre raccontava l’episodio ad un amico: “Oggi stavo parlando di questo piccolo incidente con Alessandro e, alla fine del racconto, mi ha chiesto ‘Ma non avevi la collana d’oro?’. Io ho risposto: ‘Sì”. Mi hanno fo**uto la collana d’oro’. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi”.