La passione ribolle tra Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna. La coppia è stata ospite de Le Iene e, nel corso dell’intervista, si è lasciata andare a confessioni intime circa la propria (intensa) vita sessuale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il compagno stanno insieme ormai da due anni e sono letteralmente inseparabili. Tanto che quando gli è stato chiesto di commentare il contratto matrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck, Guendalina Tavassi ha replicato: “Sesso quattro volte la settimana? Qui sono 4 volte al giorno“. E il fidanzato ha confermato: “Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta”. Infine, alla domanda se pratichino autoerotismo, Guendalina ha lanciato una stoccata al compagno dicendo: “Eeeeh, prima o poi gli cadrà”