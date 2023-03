Sono diventate subito virali sui social queste immagini che immortalano una scena avvenuta sul red carpet (o meglio, lo “champagne carpet” visto il nuovo colore) degli Oscar 2023. Protagonisti dell’episodio sono Lady Gaga e un fotografo. Cosa è successo? Come si vede nel filmato girato e poi pubblicato in Rete da uno dei presenti, la cantante – elegantissima con l’abito nero più iconico dell’ultima sfilata di Versace – stava entrando al Dolby Theatre di Los Angeles dove si sarebbe tenuta la cerimonia di consegna delle prestigiose statuette quando un fotografo che camminava in senso contrario è inciampato cadendo a terra. Lei non ci ha pensato un attimo e gli è andata incontro aiutandolo a rialzarsi. Fin qui tutto bene se non fosse che poi l’uomo, nel ringraziare l’artista, ha appoggiato in modo evidente una mano sul suo fianco: Gaga, spiazzata e giustamente indignata dal gesto, si è limitata a rivolgergli un’occhiata di fuoco che non è passata affatto inosservata. Neanche a dirlo, su Twitter i suoi fan si sono subito scatenati con i commenti, sottolineando come l’uomo abbia “vergognosamente” approfittato della sua gentilezza per darle “una pacca sul c*lo”.

Oscar: Lady Gaga si becca una pacca sul culo…scommettiamo che ci sarà qualcuno che dirà che in fondo è colpa sua, non doveva aiutare il fotografo…#Oscars2023 #Oscars #Oscar95 #13Marzo pic.twitter.com/9rfcxN9fnY — Sirio (@siriomerenda) March 13, 2023