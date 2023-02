“Il Pd non ha mai messo in discussione il 41 bis“. A dirlo nell’Aula della Camera è la capogruppo Pd Debora Serracchiani dopo l’intervento del ministro della Giustizia Nordio chiamato a riferire su quanto accaduto ieri alla Camera sul caso Cospito. Il deputato di FdI Giovanni Donzelli ieri aveva attaccato il Pd per aver visitato in carcere l’anarchico Alfredo Cospito. “Abbiamo ritenuto di visitare il carcere di Sassari per ragioni umanitarie” ha aggiunto Serracchiani in Aula. “E per valutare lo stato di salute di Cospito. Non abbiamo messo mai in dubbio il 41 bis e mai chiesto la revoca del 41 bis ma solo chiesto una verifica per ragioni umanitarie e infatti ministro, lei, dopo questo verifiche ha proprio fatto questo, ha trasferito Cospito”.