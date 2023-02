C’è un’inchiesta in corso e, oltretutto, si tratta di “materia complessa” che merita approfondimento. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si nasconde dietro l’indagine aperta dalla procura di Roma e il poco tempo a disposizione per non chiarire se quanto riferito alla Camera martedì dal deputato di Fdi Giovanni Donzelli, riguardo ai dialoghi tra Alfredo Cospito ed esponenti di Camorra e Cosa nostra, fosse possibile o meno. Il caso, del resto, è assai delicato per il governo Meloni visto che le captazioni del Gom dentro il carcere Bancali di Sassari erano sulla scrivania del sottosegretario, Andrea Delmastro Delle Vedove, anche lui di Fratelli d’Italia e numero due del ministro della Giustizia con delega al Dap. Per sua stessa ammissione, è stato proprio il sottosegretario a riferire il contenuto dei documenti a Donzelli.

“In linea di principio atti riferibili a detenuti al 41bis sono di loro natura sensibili, ragion per cui a fini di un’ostensione occorre una preventiva verifica”, ha premesso Nordio. “Bisogna comprendere di che tipo di atti si tratti, quale sia il loro livello di riservatezza, se il destinatario potesse condividerli con terzi”, ha continuato. Si tratta, ha quindi concluso il ministro riguardo agli approfondimenti avviati già martedì, questioni che “attengono a materia complessa, delicata, suscettibile per alcuni aspetti di diverse interpretazioni”. E ha liquidato il tutto usando la magistratura come paravento: “A questo quadro si aggiunge l’indagine aperta dalla procura di Roma per rivelazione del segreto d’ufficio. Questa notizia è un elemento di novità, di cui per il doversoso rispetto del lavoro degli inquirenti non possiamo non tener conto”.

L’informativa del ministro ha provocato il disappunto del centrosinistra, dai cui banchi si è levato un lungo “Baaaah!”, un modo per manifestare la delusione per non aver avuto le risposte che si attendevano. La richiesta arrivata dai banchi del Pd è quella di ritirare le deleghe a Delmastro che, come Donzelli, ha già detto di non voler fare alcun passo indietro rispettivamente dal ministero e dal Copasir. “Dispiace che Meloni faccia finta di niente perché i fatti sono gravi e se non interviene siamo portati a pensare che abbia tollerato o approvato quanto accaduto ieri”, ha attaccato la capogruppo dem Debora Serracchiani. E quindi ha poi chiesto di “revocare le deleghe al sottosegretario” Delmastro “per la sicurezza nazionale e per l’onorabilità delle istituzioni che rappresentiamo”. Ancora più duro l’intervento del M5s con Vittoria Baldino, che ha sostenuto di “dare per scontate” le dimissioni di Donzelli e Delmastro, che con la sua “condotta grave e dolosa” ha “abusato e violato i suoi doveri e arrecato danno all’attività investigativa oltre a esporre a un rischio uomini e donne che combattono la criminalità organizzata”.

E si è quindi rivolta a Nordio: “Non ci è chiaro se continua a nutrire fiducia verso il sottosegretario – ha sostenuto Baldino – I cittadini non possono sentirsi garantiti da chi maneggia informazioni così delicate con ingenua disinvoltura o con calcolata spregiudicatezza politica”. L’informativa del ministro è stata definita “indecente” perché “non ha detto nulla su quanto accaduto confermando l’imbarazzo della maggioranza e del governo”. Una “reticenza – è stato l’affondo di Baldino – che ha il sapore della complicità”. Nel mirino del M5s è finita anche la presidente del Consiglio: “Il mandato politico arriva da Palazzo Chigi, dove si sente forte l’esigenza di recuperare credibilità dopo cento giorni in cui si è iniziato a smantellare i presidi di legalità”. Per Azione-Italia Viva, invece, i “silenzi” di Nordio “hanno parlato – ha detto Davide Faraone – molto più di tante parole che avrebbe potuto esprimere per giudicare l’operato di Delmastro e Donzelli”, entrambi assenti in Aula. E ha quindi concluso: “Un parlamentare che non sa gestire informazioni delicate non può fare il vice-presidente del Copasir”.