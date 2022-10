Una donna ha perso il controllo della propria auto in via Panisperna, nel rione Monti di Roma, e si è schiantata a velocità sostenuta su Palazzo Cimarra, dove ha la sede un dipartimento della Polizia. L’auto impazzita ha evitato per un soffia una donna che camminava vicino ed è piombata sulla scalinata fortunatamente, senza conseguenze per nessuno dei presenti. Illesi anche la donna al volante e il figlio

video Facebook/Renzo Soncin