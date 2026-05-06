Originario di Monopoli, il 18enne è caduto dal secondo piano. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare se si sia trattato di un tragico incidente oppure se vi siano altri elementi da considerare

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Uno studente di 18 anni è precipitato dal balcone dell’hotel in cui alloggiava con i compagni di classe a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. È successo il 3 maggio durante una gita scolastica della quinta liceo scientifico del Galileo Galilei-Marie Curie, scuola frequentata dal giovane di Monopoli (Bari).

Dopo la caduta dal secondo piano, come riporta il Corriere dalla Sera, il 18enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, dove è tuttora ricoverato: le sue condizioni sono estremamente gravi.

Descritto come uno studente serio e brillante, secondo le prime ricostruzioni il giovane è tornato nella sua stanza da solo dopo cena. Poco dopo i compagni si sono accorti di quanto successo e hanno dato l’allarme.

All’inizio il ragazzo era cosciente, ma le sue condizioni si sono aggravate poco dopo. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’evento e per accertare se si sia trattato di un tragico incidente oppure se vi siano altri elementi da considerare. Il 17 aprile il giovane ha partecipato con alcuni studenti alla finale nazionale delle Olimpiadi della Fisica a Senigallia. Si era affermato come uno dei migliori tra gli studenti italiani in gara.