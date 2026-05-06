L'esondazione del fosso Dalmine in via Bondano ha causato allagamenti e il blocco dei mezzi di soccorso

Oltre 100 millimetri di pioggia hanno messo in ginocchio Massa Carrara e tutta la zona della provincia toscana: l’evento più critico causato dal maltempo c’è stato in via Bondano dove l’esondazione del fosso Dalmine non solo ha allagato diverse abitazioni ma ha bloccato l’arrivo dei mezzi di soccorso.

Sono stati diversi gli allagamenti e i problemi alla viabilità nella giornata di ieri: non solo a Massa ma anche a Marina di Carrara, Candia Scurtarola, Torano e altre località della zona apuana. “Evitare gli spostamenti non necessari nelle prossime ore – aveva esortato la sindaca di Carrara Serena Arrighi – questa mattina sono già caduti sul territorio comunale circa 80 millimetri di pioggia e l’arrivo di un’altra forte cella temporalesca è previsto nelle prossime ore”.

Ma il vero momento di panico si è avuto in via Bondano: la strada era completamente allagata con l’acqua sconfinata all’interno delle abitazioni dei cittadini. Uno dei residenti ha avuto bisogno dei soccorsi ma dato l’alto livello di allagamento della strada, l’ambulanza non è riuscita a passare. Pertanto solo i vigili del fuoco hanno potuto soccorrere il paziente trasportandolo a mano fino al mezzo di emergenza.