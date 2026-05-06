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Ultimo aggiornamento: 16:26

La Sumud Flotilla pronta a ripartire, il racconto dell’inviato del Fatto: “Rotta verso la Turchia, lì faremo il punto per Gaza”

di Alessandro Mantovani
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Le imbarcazioni si stanno riorganizzando dopo che Israele ha sequestrato alcuni attivisti e ha portato in carcere i due leader Thiago Ávila e Saif AbuKeshek
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Le barche della Global Sumud Flotilla ferme alla fonda di Ierapetra, a Creta, sono pronte per ripartire. Come racconta l’inviato del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, “domani, giovedì 7 maggio si partirà alla volta di Marmaris in Turchia”, allontanandosi quindi dalla striscia di Gaza.

La navigazione proseguirà soprattutto in acque territoriali greche e turche, tanto che “la guardia costiera greca vuole scortarci fino alle sue acque territoriali, dopo il comportamento perlomeno equivoco avuto nei giorni scorsi” quando una parte delle barche della Flotilla sono state abbordate dalla marina israeliana, sequestrando gli attivisti a bordo e portandone in carcere due, Thiago Ávila e Saif AbuKeshek.

La Flotilla, spiega ancora l’inviato, conta “da lì di ripartire verso Gaza nonostante le preoccupazioni evidenti in tutti i partecipanti”. In Turchia si farà il punto “e altre barche si uniranno alla Flotilla che adesso è composta da una trentina di barche”.

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