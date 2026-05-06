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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:31

Cadavere nel Tevere: trovato il corpo di Ohashi Yoshiyuki, 71enne giapponese scomparso

di Redazione Cronaca
Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è riaffiorato nella zona di Fiumicino, vicino all'isola ecologia di via Portuense. L'uomo era scomparso l'8 aprile da Roma, dove viveva da anni. La polizia indaga per chiarire la dinamica di quanto accaduto
Cadavere nel Tevere: trovato il corpo di Ohashi Yoshiyuki, 71enne giapponese scomparso
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Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato nel pomeriggio del 5 maggio nel fiume Tevere. Si tratta di Ohashi Yoshiyuki, 71enne giapponese scomparso l’8 aprile da Roma. Il cadavere, trovato da un passante nel tratto terminale del fiume, a Fiumicino, è stato identificato grazie ai documenti nei vestiti. Era in avanzato stato di decomposizione, segno che si potesse trovare in acqua da diversi giorni.

Il corpo è riaffiorato all’altezza di via Guarino Guarini, non lontano dall’isola ecologica in via Portuense. La polizia sta eseguendo i primi accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per stabilire le cause del decesso: per questo si dovrà attendere l’autopsia. Da anni il 71enne viveva nella Capitale, nella zona dell’Esquilino, e familiari e amici si erano mobilitati sui social per ritrovarlo dopo averne perso le tracce.

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