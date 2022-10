Anna Maria Bernini è la nuova ministra dell’Università e della ricerca. Al Quirinale per il giuramento del nuovo Governo con Giorgia Meloni premier, Bernini è arrivata in tailleur pantalone scuro con camicia chiara. Un look piuttosto elegante, sobrio. Ma è su Instagram che la neo ministra si è “scatenata” a suon di stories, quasi come una provetta influencer. Bernini ha postato la video-storia dei momenti prima del giuramento, con tanto di colonna sonora: da Vasco con Vado al Massimo a Ligabue con Il meglio deve ancora venire fino al momento clou, musicato con T’Appartengo di Ambra Angiolini, in particolare il passaggio della canzone “adesso giura, adesso giura“. Una scelta social, quella della ministra dell’Università, che è stata sottolineata da molti utenti Twitter con commenti non proprio positivi. Bernini ha tenuto le stories dal Colle online solo qualche ora. Le ha poi cancellate per postarne solo una, uno sfondo nero con il messaggio “Ciao Francesco”. Il riferimento è ai funerali di Francesco Valdiserri, figlio dei giornalisti del Corriere Paola Di Caro e Luca Valdiserri, che si sono tenuti questa mattina a Roma.