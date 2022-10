Una nuova bufera mediatica per Meghan Markle. Nonostante il profilo basso imboccato nelle ultime settimane, dopo la morte di Elisabetta II, lei e il marito Harry d’Inghilterra non riescono proprio a tenersi lontani delle polemiche. E così, pochi giorni dopo la notizia del “congelamento” da parte di Netflix della docu serie sulla loro vita (l’uscita era prevista a dicembre, ma è stata stoppata dopo il caos innescato da The Crown 5 che sta travolgendo il colosso dello streaming) e lo stop and go della biografia del principe, ecco scoppiare un altro caso che ha per protagonista l’attrice.

Tutto è iniziato con l’ultima puntata del suo podcast, Archetypes, in cui la Markle ha rievocato i suoi trascorsi da valletta di Deal or No Deal, la versione americana del format Affari tuoi, in cui era una delle venticinque “ragazze con la valigetta”, chiamate a portare le scatole con i premi. Un ricordo tutt’altro che indimenticabile, tanto da arrivare a dire che si sentiva “trattata da stupida, sapevo di valere di più”. Nel podcast usa la parola “bimbo”, che nel gergo popolare americano racchiude sostanzialmente l’archetipo della donna attraente, sessualizzata, ingenua, un po’ sciocca. Tutto corpo e niente cervello, insomma. E, sempre a proposto di quell’esperienza, aggiunge altri dettagli: “Con le altre ragazze dovevamo metterci in fila per l’applicazione di ciglia, extension o l’imbottitura per il reggiseno. Ci venivano dati anche dei voucher per la seduta di abbronzatura spray ogni settimana. Insomma, c’era un’idea molto precisa di come saremmo dovute andare in scena: si trattava solo di bellezza, non di cervelli”. Fu proprio per quello, per quel sentirsi “donna oggetto” che lasciò la tv e poco dopo si buttò sulla recitazione. Ed è a questo punto che scoppia la polemica, perché la “memoria da elefante” dei social è pericolosa per tutti, ancora di più se sei Meghan Markle.

Succede infatti che alcuni utenti, su Twitter, hanno tirato fuori gli spezzoni di alcune scene di una puntata del 2008 di Beverly Hills 90210, serie in cui la Markle fece un cameo interpretando Wendy, la giovane che ha un flirt con Ethan, il personaggio incarnato da Dustin Milligan. Ad un certo punto della scena, i due accostano l’auto e fanno sesso orale nella macchina di lui: niente di così scandaloso, va detto che si vede di peggio in giro, ma ciò che ha infastidito molti è l’atteggiamento della duchessa di Sussex, che fino ad ora si era ben guardata dal ricordare quel passaggio degli inizi della sua carriera. Un atteggiamento bollato da molti come ipocrita, soprattutto se riletto alla luce di quanto raccontato nel podcast. Anche perché nel frattempo in molti l’hanno stuzzicata a proposito del suo lavoro in Deal or No Deal, con il New York Post che ironizza apertamente scrivendo: “Forse Meghan si sentiva tratta da stupida solo perché durante il game show la mandavano in onda per troppo poco tempo”. E mentre spuntato le testimonianze di altre “ragazze con la valigetta” che smentiscono le ricostruzioni della Markle, accusata di giocare un po’ troppo col vittimismo, arriva il commento definitivo di Whoopi Goldberg: “È la tv, bellezza. Non lo sapevi?”.