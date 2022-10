Un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, è morto questa notte travolto da un’auto sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con viale Giustiniano Imperatore, a Roma. Era sul marciapiede ed è stato spinto e schiacciato contro un muro da una macchina che è uscita fuori strada e ha colpito prima la segnaletica stradale, poi lui. Alla guida c’era una ragazza di 23 anni, che è scesa per prestare soccorso. E’ risultata positiva agli esami alcolemici: aveva un tasso di 1,57 grammi per litro, cioè tre volte la soglia stabilita dalla legge. Ora la giovane si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato l’auto, a bordo della quale – al momento dell’incidente – si trovava anche il fidanzato di 21 anni che ha riportato lievi ferite. Alla conducente era già stata sospesa la patente nel 2020 proprio per guida in stato di ebrezza.

Valdiserri era il figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro – cronista politica che segue il centrodestra – e Luca Valdiserri, che si occupa di sport. Di Caro ha annunciato la morte del ragazzo su Twitter: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più”, ha scritto. “Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso“. Poco dopo le ha risposto la premier in pectore Giorgia Meloni, scrivendo: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”. Più tardi messaggi di cordoglio e condoglianze sono arrivati tra gli altri anche da vari esponenti politici tra i quali Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Enrico Letta, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Renato Schifani, Annamaria Bernini, Maurizio Gasparri, Roberto Gualtieri, Simona Malpezzi e Walter Veltroni.

Più tardi Di Caro ha twittato due foto del figlio accompagnate da poche frasi: “Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio”.

