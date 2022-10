Un tasso alcolemico di oltre 3,5 grammi per litro nel sangue mentre era alla guida. È successo a Verona, dove nelle prime ore della mattina la polizia ha fermato una trentaquatrenne, cui verrà sospesa la patente e confiscato il veicolo. Il limite consentito dell’alcol test è di o,5. Per la guidatrice ci sarà anche la denuncia penale: rischia sanzioni da 6 mesi a 1 anni di carcere, oltre che una multa che va da 1500 e 6000 euro. Secondo le tabelle del Ministero della salute, con il tasso alcolemico della donna ci si avvicina allo stato di incoscienza, con possibili allucinazioni, cessazione dei riflessi, incontinenza, vomito e in alcuni casi il coma con rischio di morte.

Negli scorsi giorni, sempre nella stessa città, una settantanovenne alla guida ha travolto i paletti che delimitavano una pista ciclabile. Da gennaio a oggi a Verona sono state ritirate 193 patenti per guida in stato di ebbrezza; nel 2021 erano state 151, 95 nel 2020, 122 nel 2019.