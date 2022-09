Al Festival del cinema di Venezia accade di tutto. Anche di perdere un anello di diamanti nel canale prima di poter calpestare il red carpet e dare inizio al photocall con i fotografi. In questi giorni la laguna è stata un via vai di artisti internazionali, attori di casa nostra e influencer di tutte le categorie. Dalla proposta di matrimonio tra Alessandro Basciano e Nathalie Codegoni, all’arrivo di super ospiti come Brad Pitt, Harry Styles, Kate Blanchett, Ana de Armas fino all’incidente capitato ad Angela Caloisi. È stata proprio lei la protagonista della disavventura che stiamo per raccontarvi. La giovane influencer, scendendo dal taxi-boat che l’ha accompagnata al Lido, all’evento alla quale doveva presenziare, ha perso inavvertitamente in acqua un anello di diamanti. La reazione choc è stata documentata dalla Caloisi stessa attraverso un video caricato sul suo profilo TikTok.

Nella clip si vede l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (uscita dal programma con il tronista e attuale fidanzato Paolo Crivellin), mentre cerca invano di recuperare l’anello ormai finito sul fondale della laguna. Ovviamente i social non sono potuti restare indifferenti davanti quel video. E su Twitter c’è chi ha subito ironizzato: “La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storia“, riferendosi proprio alla proposta di matrimonio del collega influencer. Caloisi ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia 2022 per presenziare alla prima del film “L’immensità” in qualità di ambassador per il brand GHD. Proprio in queste ore, per restare in tema film, Disney ha annunciato l’arrivo del film live action de “La sirenetta”. Del resto qui “in fondo al mar” è finito solo l’anello di Caloisi. Un festival del cinema che non potrà proprio dimenticare.