Anche quest’anno oltre ai divi del cinema, sul red carpet della 79esima Mostra del Cinema di Venezia troviamo gli influencer. E se questo potremmo aprire un discorso a parte, ma forse un’altra volta. Torniamo invece alla notizia che sta incuriosendo i fan del Festival ma soprattutto di Canale5. Sì perché due partecipanti di Uomini&Donne e poi del Grande Fratello Vip sono stati i protagonisti di una proposta di matrimonio. Parliamo di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Mentre i due stavano sfilando sul red carpet, entrambi elegantissimi per l’occasione, lui si è inginocchiato e ha tirato fuori l’anello. Lei, emozionata, si è avvicina a lui per baciarlo. Una scena del tutto inaspettata e che sta facendo il giro del web: “Hai fatto piangere tutti”, “Siete i più belli, quanto amore”, alcuni dei commenti. E non sono mancate le critiche: “Che cafonata”, “Era necessaria una proposta così trash? Siete già dei miracolati a trovarvi lì”. Il tutto è avvenuto ieri 7 settembre, durante la serata dedicata al film The Son. Particolare, questo, che ha fatto infuriare il giornalista inglese Jack King, il quale ha scritto: “Non un influencer italiano che fa la proposta alla sua ragazza sul red carpet di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica”.

Quindi Basciano ha replicato: “La proposta non è legata al film, caro Jack” e tre emoticon che sbadigliano. Il botta e risposta, pubblicato anche dalla popolare pagina Trash Italiano, ha trovato il pubblico che si è schierato quasi totalmente con il giornalista. I commenti: “Mi sono vergognata per loro”, “Che figura di me**a”, “Tutto troppo. Che disagio”. Per chi non li conoscesse, i due si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip6 e da quel momento non si sono più lasciati. Entrambi erano già stati in tv, partecipando al talk dei sentimenti di Maria De Filippi ma in momenti e ruoli diversi, dal momento che lui era un corteggiatore, mentre lei è stata tronista (scegliendo Matteo Ranieri). Prima di lui, la 22enne avrebbe avuto una relazione con Fabrizio Corona. Adesso, però, pare che i rapporti con l’ex re dei paparazzi siano piuttosto tesi. Ne aveva parlato lei stessa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: “Sono delusa da Fabrizio, dopo il Grande Fratello Vip ho scoperto una cosa”, aveva raccontato lo scorso marzo. Capitolo chiuso, dunque. Adesso è pronta a vivere una nuova favola, insieme ad Alessandro.