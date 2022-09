La perdita di una persona cara rappresenta uno dei momenti più bui nella vita di ogni individuo. Quando a questa sofferenza e a questo dolore si aggiunge anche uno sciacallaggio mediatico, il dolore non fa anche aumentare. È quello che sta avvenendo nella vita di Emma Marrone, rimasta orfana del padre Rosario, deceduto lo scorso 4 settembre. Il giorno dopo i funerali, Emma è riapparsa sui social network per ringraziare quanti le sono stati vicini in questi giorni di profondo dolore, ma anche per sfogarsi contro chi ha fatto illazioni sulle cause della sua morte (teorie No Vax sul decesso, ndr). E ora la cantante salentina è tornata a parlare in un duro attacco contro chi ha violato la sua privacy e quella della sua famiglia, scattando foto e registrando video in quei momenti di profondo dolore, in particolare durante il rito funebre.

“A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci sui social vorrei dire che questi comportamenti così poco rispettosi non li meritavamo. Avete offeso la nostra dignità. E aggiunto altro dolore e dispiacere”, ha scritto Emma in una delle sue storie del profilo Instagram. In Rete, infatti, sono circolate delle foto della cantante all’entrata della camera ardente, allestita nella sala del commiato di Aradeo, e durante il corteo funebre che, dalla chiesa matrice, si dirigeva verso il cimitero del paese salentino. Foto che, naturalmente, hanno fatto il giro del web e di molti gruppi social.

Rosario Marrone, il “vecchio lupo” come era stato definito da Stefano De Martino (ex fidanzato di Emma, ndr), da un anno, combatteva una dura battaglia contro la leucemia. Da quando non c’è più, però, la cantante salentina ha condiviso qualche scatto insieme al padre, quasi per fermare, con una fotografia, il tempo e per far sentire più forte la sua presenza nella vita di tutti i giorni. Prima una foto di lei con il padre per annunciare la sua morte e per renderli un saluto ideale “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, poi una foto insieme alla sua famiglia per fermare, per sempre, un momento di felicità. Ad aggiungersi ai ricordi di Rosario Marrone, anche il fratello di Emma, Francesco, che sempre su Instagram ha scelto di condividere una foto con un semplice “Ciao papà”.