“L’araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco dei miei due angeli“. È in questa immagine, altamente evocativa, che Fedez racchiude tutto il significato del suo nuovo, imponente, tatuaggio. All’indomani dei festeggiamenti a Portofino del quarto anniversario del matrimonio con Chiara Ferragni, il cantante ha deciso di iniziare i lavori per il suo tattoo, il primo “dopo una vita”, come ha detto su Instagram mostrando passo passo tutta la procedura. Rimasto solo in casa dopo aver preparato i figli che avrebbero trascorso la giornata con i nonni, Fedez ha accolto Luca Natalini, il suo tatuatore di fiducia, e ha iniziato la “tortura”.

“Finalmente il giorno del tatuaggio sulla schiena e farà veramente male, evvai”, ha commentato ironizzando sulla sofferenza legata pratica, mostrando ai fan i disegni preparatori che serviranno da traccia per il nuovo tattoo su schiena e coscia. E ancora: “Test per vedere quanto farà male il tatuaggio: ciak uno… Okay, pensavo peggio”, ha proseguito documentando in presa diretta l’evento, con tanto di pranzo dal lettino. Dopo sei ore di posa, il disegno comincia a prendere forma e si intravedono anche i primi colori: è a questo punto che Fedez lo rivela nella sua interezza annunciando la dedica speciale ai figli. “L’araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco dei miei due angeli” è infatti una metafora di quanto ha vissuto negli ultimi mesi, dopo l’intervento per l’asportazione del tumore.