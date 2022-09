Fedez e Chiara Ferragni festeggiano 4 anni di matrimonio, e per l’occasione il rapper fa una dedica social che mai come quest’anno è specchio fedele di quello che hanno vissuto negli ultimi mesi. “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase ‘nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia’ è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole”. Il riferimento è chiaramente al tumore che ha reso necessaria un’operazione per l’artista. “Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai” prosegue Fedez, “Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry”.

