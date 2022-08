L’Europa è alle prese con la peggior siccità degli ultimi 500 anni con il 64% del territorio in stato di emergenza (47%) o in preallerta (17%). È quanto emerge da un nuovo rapporto dell’Osservatorio europeo sulla siccità. Gli autori del rapporto segnalano anche come in alcune zona l’emergenza è destinata a durare fino al prossimo novembre. “La combinazione di una grave siccità e ondate di calore sopra la media ha creato uno stress senza precedenti sui livelli dell’acqua in tutta l’Ue”, ha affermato la commissaria europea Mariya Gabriel aggiungendo che “Il cambiamento climatico è senza dubbio più evidente ogni anno”. Diversi raccolti agricoli dell’Ue sono particolarmente colpiti, con le previsioni di produzione di grano il 16% al di sotto della media degli ultimi 5 anni. La grande difficoltà di navigare alcuni fiumi tra cui il Reno ha ricadute anche sui commerci e la produttività di alcune industrie.

The current drought in Europe appears to be the worst in at least 500 years, according to @EU_ScienceHub experts.

The severe rainfall deficit is affecting crops and increasing the risk of fires.

It has also impacted rivers, affecting the energy sector and river transport. ????

