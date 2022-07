Si tratta di un crepaccio già esistente, ma che si sarebbe ampliato negli ultimi giorni dopo un forte boato, secondo quanto riferito dal gestore del rifugio Luca Toldo, da cui è partita la segnalazione. In questi giorni sono in corso verifiche e accertamenti per capire l’entità del distacco e la presenza di situazioni di pericolo. Per precauzione, il rifugio Ghiacciaio Marmolada, che nei giorni scorsi ha fatto da base operativa alle operazioni dei Vigili del Fuoco, è stato evacuato. Ecco le immagini da terra, riprese dalla salita al Passo Fedaia, del crepaccio che da un paio di giorni è monitorato dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile.