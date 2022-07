Il Presidente russo Vladimir Putin si recherà in Iran una settimana dopo la visita del Presidente americano Biden in Israele e Arabia Saudita. Anche se il Cremlino ha fatto riferimento all’imminente visita di Putin in Iran, che prevede un incontro trilaterale con i leader di Iran e Turchia (il cosiddetto gruppo di Astana), questa visita non può essere considerata separatamente dagli sviluppi in corso nella regione; soprattutto in relazione all’avvertimento degli Stati Uniti che Teheran potrebbe fornire a Mosca dei droni per la sua azione in Ucraina.

Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan, gli Stati Uniti sono in possesso di informazioni relative ai tentativi del governo iraniano di fornire alla Russia diverse centinaia di droni UAV, compresi quelli dotati di armi, in tempi rapidi. Questo non è stato smentito da Teheran, il cui portavoce del Ministero degli Esteri Nasser Kanaani, ha confermato la cooperazione dell’Iran con la Russia, che coinvolge tecnologie sofisticate e precede la guerra Russia-Ucraina, una cooperazione che recentemente non ha incluso alcuno sviluppo particolare.

Sì, non ci sono sviluppi nella cooperazione russo-iraniana. Tuttavia, vista l’attuale situazione, questa cooperazione viene percepita in una prospettiva più ampia. La guerra russo-ucraina ha portato all’isolamento della Russia a livello internazionale e queste politiche sono viste come parte del processo di ridisegno dei due blocchi. Soprattutto perché la visita di Putin in Iran avviene all’indomani del viaggio di Biden in Israele e Arabia Saudita, quando il programma nucleare iraniano e le sue attività nella regione sono al centro delle discussioni.

Al di là di ogni dubbio, il fallimento nel raggiungere un accordo conveniente per ripristinare l’accordo nucleare con l’Iran spingerà Teheran a cogliere tatticamente l’attuale situazione internazionale, soprattutto quando raggiungerà la fase del confronto con Russia e Cina. Il tentativo americano di rendere pubbliche le notizie potrebbe essere un aiuto per l’amministrazione Biden, per influenzare sia l’Arabia Saudita che Israele nel riconsiderare la loro posizione nei confronti della Russia, dato che entrambi i Paesi percepiscono l’Iran come la principale fonte di minaccia nella regione.

La cooperazione russo-iraniana non è una novità. Tuttavia, visite e cooperazioni così pubblicizzate nell’ambito degli attuali sviluppi non possono essere considerate se non nell’ambito degli sforzi per ricostruire le alleanze. Detto questo, tale cooperazione potrebbe essere l’unico modo per la Russia di assicurarsi che gli Stati Uniti abbandonino le loro aree di influenza. Allo stesso tempo, permette a Mosca di allentare la guerra quotidiana in Ucraina e di impegnarsi in manovre politiche altrove.

La visita di Biden in Israele e in Arabia Saudita e i suoi incontri con i leader del CCG indicano la necessità per gli Stati Uniti di assecondare i desideri dei propri alleati per evitare la possibile riluttanza degli alleati nella regione ad accettare la visione statunitense di non avere vantaggi politici ed economici, tenendo presente il possibile rischio che l’Iran coinvolga questi Paesi in ambito politico e per la sicurezza. Inoltre, è fondamentale sottolineare che negli ultimi dieci anni gli interessi economici di questi Paesi con attori globali come la Cina sono diventati parte della nuova politica della regione.

Pertanto, affinché i Paesi della regione accettino le strategie statunitensi, gli Stati Uniti dovrebbero assolutamente combinare le parole e le promesse fatte ai loro alleati nella regione con i fatti e le azioni.