Secondo la Casa Bianca, l’Iran si sta preparando a fornire droni alla Russia. Nei prossimi giorni inoltre Vladimir Putin visiterà il Paese, come riferito all’agenzia di stampa Irna il capo della commissione Economia del Parlamento iraniano, Mohammadreza Pour-Ebrahimi. Quest’ultimo ha aggiunto che il presidente russo sarà nel Paese per discutere di come rafforzare le relazioni economiche tra Mosca e Teheran. Washington stima che si tratti di “centinaia” di droni, compresi velivoli da attacco, da utilizzare nel corso dell’invasione. Lo ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, rilevando però che al momento non è chiaro se Teheran abbia già fornito a Moasca i sistemi richiesti. Tuttavia, ha detto Sullivan, gli Usa hanno “informazioni” che indicano che l’Iran si starebbe preparando ad addestrare le forze russe all’uso di questi sistemi, già a partire da questo mese.

Intanto sul campo continua ad aggravarsi il bilancio dell’attacco missilistico che sabato scorso ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Chasiv Yar, nella regione orientale ucraina di Donetsk. Le ultime notizie confermate dal governatore Pavlo Kyrylenko parlano di almeno 34 morti. “I soccorritori hanno recuperato 34 corpi senza vita e hanno estratto nove feriti dalle macerie del palazzo di Chasiv Yar”, ha scritto su Telegram, confermando che tra le 34 vittime c’è un bambino. Secondo Ukrinform le vittime sono tutti civili. Il servizio di emergenza ha rinvenuto nove persone ferite tra le macerie, anche se non escludono che se ne possano trovare altre, quindi le operazioni di soccorso continuano.

Cresce così il numero dei morti dall’inizio della guerra (24 febbraio): sono almeno 348 i minori rimasti uccisi. Lo denuncia l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina. I feriti, secondo il bilancio sempre provvisorio, sono più di 650. La maggior parte dei minori è rimasta uccisa o ferita nelle regioni di Donetsk (348), Kharkiv (190) e Kiev (116). Inoltre, denuncia Kiev, un totale di 2.121 strutture educative risultano danneggiate a causa di attacchi aerei e dell’artiglieria russi. Di queste, 216 sono andate completamente distrutte, secondo i dati riportati dal sito di notizie. Nel frattempo si cerca di porre un freno alla crisi alimentare globale generata dalla guerra: le prime otto navi straniere sono arrivate nei porti dell’Ucraina per esportare prodotti agricoli, come ha fatto sapere la stessa Kiev.