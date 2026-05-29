Recep Tayyip Erdogan, ormai a tutti gli effetti un autocrate, se non un dittatore, ha trascorso l’ultimo anno a smantellare l’unico partito turco in grado di sconfiggerlo alle urne. La settimana scorsa, attraverso una corte d’Appello addomesticata – come ormai tutte – ha raggiunto il suo leader. La magistratura ha infatti destituito Özgür Özel dalla presidenza del Partito popolare repubblicano (Chp). Si tratta del partito di centro sinistra che ha costituito- grazie all’ideatore del partito stesso, ovvero Mustafa Kemal detto Ataturk – la moderna repubblica turca un secolo fa e che ora è il principale soggetto di opposizione ad Erdogan. La motivazione della Corte è stata di natura tecnica: una controversia sulle modalità di elezione di Özel al congresso del partito di 2 anni fa. L’effetto, tuttavia, non è stato affatto tecnico. Per la prima volta un giudice turco ha imposto addirittura a un partito di opposizione la destituzione del suo leader.

Özel dopo l’arresto del sindaco İmamoğlu: sotto attacco la democrazia multipartitica

Dal 2024, centinaia di membri e funzionari eletti del Chp sono stati arrestati con l’accusa di corruzione, accusa che il partito respinge. Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul e candidato con maggiori possibilità di sconfiggere Erdoğan alle elezioni presidenziali del 2028, è stato incarcerato nel marzo del 2025. Il processo a cui è sottoposto in queste settimane è una tale farsa che alcuni dei suoi accusatori hanno persino ritrattato. I sindaci del Chp di molti distretti e città sono stati sostituiti da commissari inviati dal governo presieduto dall’Akp, il partito della Giustizia e Sviluppo cofondato dallo stesso presidente, che è più appropriato definire “Sultano”.

Come risposta alle proteste dei membri e sostenitori del Chp, la polizia antisommossa ha fatto irruzione nella sua sede lanciando gas lacrimogeni all’interno dell’edificio. Il presidente del partito, Özgür Özel, non solo continuava a sostenere İmamoğlu come principale candidato presidenziale dell’opposizione per il 2028 e a proclamarne l’innocenza, ma era anche riuscito a diventare un leader di cui la gente si fida e in grado di mobilitare un gran numero di elettori. Questa fiducia è diventata inaccettabile per il governo.

Ma se l’arresto di İmamoğlu era mirato a una persona, un rivale con un volto e un seguito, la destituzione di Özel è mirata al partito come istituzione, alla sua sovranità interna, al suo diritto, in democrazia, di determinare la propria leadership. Il sistema multipartitico turco, istituito nel 1946 e consolidato nel 1950 è sopravvissuto a tre colpi di stato militari, alla chiusura di decine di partiti da parte della Corte Costituzionale e alla lunga ombra dei generali del 1980. Non aveva però mai sperimentato prima ciò che sta accadendo ora.

Il modello turco: il capitalismo cresce espropriando beni comuni

Quanto sta accadendo è dovuto in parte a fattori geoeconomici, in primis alla realizzazione del Corridoio di Mezzo, cioè la rotta Cina-Europa che attraversa l’Asia centrale, il Mar Caspio, il Caucaso meridionale e la Turchia. Un recente articolo pubblicato su Evrensel, il quotidiano filo-sindacale più longevo del Paese, elenca la traiettoria economica in atto da tempo. Innanzitutto, la logistica. La Turchia si sta posizionando al centro delle rotte commerciali transcontinentali concorrenti che trasporteranno merci tra Asia ed Europa e punta a diventare l’hub indispensabile attraverso cui transitano.

In secondo luogo, la finanza. Il Centro Finanziario di Istanbul viene costruito sul modello del Dubai International Financial Centre, una zona privilegiata dal punto di vista normativo e fiscale, progettata per attrarre capitali speculativi. In terzo luogo, l’estrazione. Tra il 2024 e il 2025, sono state messe a gara licenze minerarie per quasi 470.000 ettari, con aziende canadesi, australiane, britanniche e americane a dominare un settore i cui prodotti alimentano le borse di Toronto e Londra anziché l’economia nazionale: uno schema che si allinea perfettamente alla teoria dell’accumulazione per espropriazione di David Harvey, secondo la quale il capitalismo contemporaneo non cresce semplicemente attraverso gli investimenti, ma apre continuamente nuove frontiere privatizzando i beni comuni, espropriando le comunità e trasformando terre e risorse in beni commerciabili.

Quarto, la difesa. Con un budget che supera i 48 miliardi di dollari e oltre 3.500 aziende, il settore militare è diventato un nodo strategico di accumulazione di capitale che influenza l’orientamento della politica estera del blocco di governo. Quinto, il lavoro. Divieti sistematici di sciopero, contratti flessibili e un sistema di formazione professionale che produce manodopera a basso costo fin dall’adolescenza completano l’architettura. “Ciò significa che l’attacco al Chp non riguarda solo la sopravvivenza di Erdogan, ma anche la sopravvivenza di questo regime di accumulazione, da cui dipendono altri regimi di accumulazione”, spiega Ezgi Basaran, studiosa dell’età Contemporanea del Medio Oriente.

La magistratura affossa i nemici di Erdogan per compensare i consensi a picco

Il sociologo Cihan Tuğal ha descritto i primi anni dell’AKP come una rivoluzione passiva: termine di Gramsci per indicare il modo in cui un ordine dominante assorbe un movimento che potrebbe averlo minacciato, concedendogli quel tanto che basta per disinnescarlo, ma allontanandolo al contempo da un vero cambiamento. Questo è ciò che l’AKP ha fatto con l’islamismo, che ha sostenuto. Un movimento religioso che nutriva un autentico risentimento verso il potere tra i poveri delle città è stato integrato nel sistema e riconciliato con esso: i musulmani devoti sono stati inglobati nel mercato e pacificati attraverso il consumo. Il consenso è stato fabbricato e per due decenni è rimasto tale.

In un libro successivo, “La caduta del modello turco”, Tuğal ha ricostruito la sua dissoluzione: la sintesi di islamismo, democrazia e mercato per cui l’Akp era stato celebrato, e che alcuni speravano le rivolte arabe potessero emulare, si è disgregata. Il progetto di Erdogan non è più in grado di garantire quel consenso, e quindi ricorre alla coercizione. Il meccanismo dell’economia – i corridoi, le licenze, le zone finanziarie, la forza lavoro disciplinata – funziona come prima; ciò che è venuto meno è il consenso volontario che un tempo lo legittimava. Quel divario, tra un sistema che funziona ancora e un pubblico che non lo accetta più, viene ora colmato dalla magistratura.

Gli investitori vogliono Erdogan e bloccano il cambiamento politico

Anche la Turchia si trova a vivere nell”Era dell’Impunità” per il leader che diventa, grazie a una magistratura compiacente, un vero e proprio “sovrano-amministratore delegato”. Un binomio che lo stesso Erdogan ha inventato e incarnato ben prima del presidente americano Donald Trump, con il quale ha un notevole feeling, fino a quando sono fatti salvi gli interessi del proprio governo.

Lo studioso tedesco Wolfgang Streeck distingue tra Staatsvolk, ovvero i cittadini che votano e si aspettano sicurezza e beni pubblici, e Marktvolk, gli investitori e i creditori dalla cui fiducia dipendono i governi. Il cambiamento avvenuto nelle democrazie capitaliste avanzate a partire dagli anni ’80, sostiene, è stato la progressiva subordinazione dei primi ai secondi. La Turchia è uno stato semi-periferico, né al centro dell’economia globale né ai suoi margini, ma posizionato per trarre vantaggio da entrambi, e i termini di quella subordinazione descritta da Streeck – il cittadino posto al di sotto dell’investitore (Marktvolk) – sono intrinseci al suo sistema. Il centro finanziario di Istanbul è una vera e propria enclave per il Marktvolk, una zona delimitata con un proprio ordinamento fiscale e normativo. Uscire da essa significa rischiare il divieto di sciopero e l’espropriazione.

Da questa prospettiva, i partner esterni del regime di Erdoğan – la società mineraria canadese protagonista delle acquisizioni, il conglomerato tedesco che firma contratti di difesa, il fondo sovrano del Golfo che investe in infrastrutture – non hanno alcun interesse in una transizione politica il cui esito non può essere quantificato. Osserva ancora Basaran:

“Erdogan è sostituibile in linea di principio, ma solo da qualcuno che mantenga le licenze, le zone, i corridoi e il regime del lavoro. Un successore che tentasse di riorientare le risorse della Turchia verso le esigenze interne non sarebbe tollerato dagli interessi che traggono vantaggio dall’attuale configurazione, a prescindere dall’entità del mandato elettorale. Quindi non è solo Erdogan a voler rimanere al potere. Esiste un intero sistema che favorisce attori come lui che operano all’interno di questo schema. In un mio precedente lavoro ho definito Erdogan il Ceo dell’islamismo, e la definizione rimane valida in un certo senso, anche se il suo contenuto si è evoluto. L’islamismo stesso si è affievolito, contrariamente alla narrazione sempre più isterica prodotta dal governo israeliano e amplificata dai suoi sostenitori, in cui Erdogan viene dipinto come il portabandiera di un’insurrezione islamista regionale. Non lo è. Il movimento islamico è stato assorbito e trasformato, come ha dimostrato Tuğal; ciò che rimane è il residuo culturale e retorico, mobilitato tatticamente quando utile e accantonato quando non lo è. Ciò che persiste, e che rende ancora appropriata la definizione di Ceo è la forma manageriale”.

Erdogan governa, insomma, come l’amministratore delegato di un denso sistema interconnesso di contratti, licenze, partnership estere e accordi di sicurezza, e la sua longevità politica si basa sulla sua comprovata capacità di garantire prevedibilità agli interessi che dipendono da tale sistema.