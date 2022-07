“Questa sera alle 18 ci sarà una celebrazione con il vescovo di Trento e il vescovo Vicenza. Sarà il momento per dare il cordoglio a tutte le famiglie e a tutte le persone che oggi possiamo dire di avere identificato”. Così il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante il punto stampa dedicato agli aggiornamenti sulle operazioni in corso sulla Marmolada.

Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma, fa il punto sul lavoro di identificazione svolto dalla sua squadra. “Abbiamo identificato tutte le vittime”, conferma ai giornalisti. Tutti i resti organici individuati sulla Marmolada sono stati assegnati e anche l’ultimo soggetto che mancava all’appello è stato identificato. “Abbiamo chiuso il cerchio in tempi molto rapidi, fermiamo il numero delle vittime a 11”. Per il comandante Lago non ci sono ragioni per ipotizzare la presenza di altre persone coinvolte nella valanga. La riconsegna delle salme ai familiari dovrebbe avvenire quando le ricerche saranno concluse.