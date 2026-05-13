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Ultimo aggiornamento: 14:22

Hantavirus, tutti negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani sui casi sospetti in Italia

Si tratta del 60enne inglese e del suo accompagnatore arrivati in Lombardia, della turista argentina ricoverata a Messina e del 25enne calabrese in isolamento fiduciario
Hantavirus, tutti negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani sui casi sospetti in Italia
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Momenti chiave

  • Medici ospedalieri: "Il sistema non è pronto per una nuova pandemia"
  • Bertolaso: "Non siamo di fronte a un nuovo Covid"
  • Negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani
  • Un caso sospetto a Messina: è una turista argentina
  • Milano, negativi il turista inglese e il suo accompagnatore
    • 14:22

      Ecdc ribadisce: “Rischio basso se seguiamo linee guida su quarantena”

      Il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave Mv Hondius pone “un rischio molto basso per il pubblico indistinto”, dato che “se tutti seguiremo le linee guida sulla quarantena, eviteremo ulteriori trasmissioni” del virus. Lo dice durante un briefing con la stampa on line da Stoccolma Gianfranco Spiteri, capo della sezione Global Epidemic Intelligence and Health Security dell’Ecdc.

      La direttrice del Centro, Pamela Rendi-Wagner, riconosce che si tratta comunque di una “situazione molto complessa”, dato che “coinvolge 23 diverse nazionalità” e che il “periodo di incubazione” della malattia è molto lungo, “fino a sei settimane”.

      Andreas Hoefer, esperto di microbiologia ed epidemiologia molecolare, spiega che “tutte le sequenze” ottenute finora “sono identiche”, cosa che indica l’origine del focolaio da “un evento singolo di trasmissione da animale a uomo”, una zoonosi.

    • 14:21

      “Turista britannico in 4-5 città italiane prima di Milano”

      Il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant’Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta per hantavirus a Johannesburg, era a Milano “insieme ad un contatto che lo accompagnava. Ha girato 4-5 città italiane per arrivare qui a Milano. E il contatto, che non aveva viaggiato su questo volo, ma che ha accompagnato questo signore qui in Italia, secondo quelle che sono le indicazioni dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) e del nostro ministero, quest’oggi è libero di tornarsene a casa o di fare quello che vuole”. Entrambi sono negativi. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all’ospedale Sacco di Milano.

    • 14:19

      Medici ospedalieri: “Il sistema non è pronto per una nuova pandemia”

      “Oggi non c’è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell’hantavirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto: mancano ancora medici”. Così all’ANSA il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri Pierino di Silverio fa il punto di come gli ospedali potrebbero far fronte a una diffusione del virus. “Rispetto al 2020 – precisa – la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale, che avrebbe dovuto essere potenziata dopo il Covid, non è mai realmente decollata”.

    • 14:01

      Bertolaso: “Turista britannico in isolamento fino al 6 giugno”

      Il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant’Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta per hantavirus a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all’ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l’uomo, età 60 anni. “La situazione è assolutamente sotto controllo – ha rassicurato l’assessore – La persona che ha preso questo volo e che, ripeto, è negativa agli esami clinici che sono stati fatti, deve rimanere in isolamento fino al 6 giugno, perché l’isolamento scatta dal momento in cui c’è stato l’eventuale contatto, cioè il 25 aprile scorso”.

    • 13:55

      Bertolaso: “Non siamo di fronte a un nuovo Covid”

      “Non siamo di fronte a un nuovo Covid”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso del punto stampa sul caso del turista inglese – risultato negativo ai primi accertamenti sull’Hantavirus – in quarantena all’ospedale Sacco di Milano. “Se su quella nave ci fossero stati l’ebola o il colera – ha affermato – avremmo avuto molte vittime. Qui parliamo di un virus di cui un solo ceppo trasmissibile da uomo a uomo”. “Il sistema funziona, la sorveglianza c’è – ha sottolineato – Gli italiani possono stare tranquilli”

    • 13:54

      Direttore Ceremi: “Nessun rischio per chi ha avuto contatti col turista inglese”

      “Il turista inglese non è contagioso, tutti quelli che hanno avuto contatti con lui in questi giorni non corrono rischi di contagio”. Lo ha detto il direttore del Centro Regionale per le Malattie Infettive, il Ceremi, Andrea Gori. Nel corso del punto stampa sul caso del turista inglese – risultato negativo ai primi accertamenti sull’Hantavirus – in quarantena all’ospedale Sacco di Milano. “Il paziente resta in isolamento fino al 6 giugno, a partire dal giorno del contatto con la donna deceduta, avvenuto il 25 aprile, e sarà sottoposto periodicamente ai test – ha affermato – I test vengono effettuati una volta a settimana, a meno che non mostri dei sintomi”

    • 13:47

      Ue: “Focolaio ci ricorda le vulnerabilità”

      Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Hondius “ha ricordato a tutti noi la vulnerabilità in materia di salute; tutti ricordiamo l’impatto che il Covid-19 ha avuto sulle nostre vite. La realtà è che la frequenza e l’intensità delle epidemie stanno aumentando”. Lo ha dichiarato il Commissario Ue per i partenariati internazionali Jozef Síkela in conferenza stampa a Bruxelles.

      Síkela ha presentato quindi l’iniziativa globale per la resilienza sanitaria, descrivendola come la risposta dell’Unione “a tre dure verità”. “Primo – ha spiegato – le minacce sanitarie non rispettano i confini. Una crisi sanitaria in qualsiasi luogo è un rischio ovunque; secondo, essere preparati ripaga: investire ora significa salvare vite e denaro in futuro; terzo, la dipendenza è davvero pericolosa: nessun Paese dovrebbe fare affidamento su una manciata di fornitori, dato che la salute non è più appannaggio esclusivo dei medici, ma viene persino utilizzata come arma per scopi geopolitici”

    • 13:43

      Isolato in Calabria, la sindaca: “Tutto è rientrato”

      “Tutto fortunatamente è rientrato. Oggi Villa San Giovanni vive una situazione molto più serena”. A dirlo è Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) dopo l’esito negativo delle analisi effettuate su Federico Amaretti, il marittimo che aveva viaggiato sullo stesso volo di una donna, poi deceduta per Hantavirus.

      “Stamattina – aggiunge – abbiamo ricevuto i risultati delle analisi sui prelievi fatti ieri, anticipati rispetto a questa mattina, grazie ai carabinieri del Nas che si sono resi disponibili ieri pomeriggio per il trasporto. Già alle 16.00 avevano consegnato le provette allo Spallanzani. Stamattina l’esito è stato recapitato a Federico Amaretti. Ieri, a Villa San Giovanni si era sparso il panico e già ci si immaginava di finire come Codogno con il Covid. Noi avevamo ridimensionato la notizia e tranquillizzato la popolazione”.

      “Federico – conferma la sindaca – continua a stare bene. Non ha febbre e non ha nessun tipo di sintomo influenzale. Sta vivendo la quarantena, che è di quarantacinque giorni, a partire dal 9 maggio scorso. Trascorre le sue giornate collegato via web con gli amici. Ha confermato che non vuole essere contattato. ‘Sto più sereno così’, mi ha risposto. Essendo un marittimo è abituato a vivere l’isolamento. È sempre imbarcato. È un ragazzo è giovanissimo ma è già un lavoratore”.
      “Stiamo parlando – conclude Giusy Caminiti – di un ragazzo prudente, di buona famiglia. Stiamo ricevendo chiamate, e sollecitazioni da molte testate. Ma lui in questo momento ha deciso di no”.

    • 13:19

      La donna a Firenze “è a casa e non ha sintomi”

      “Abbiamo preso in carico la situazione fin dal primo momento, in stretto raccordo con l’Azienda Usl Toscana centro e con il settore di igiene pubblica. La persona interessata si trova presso la propria abitazione, sta bene, non presenta sintomi ed è in contatto diretto e costante con i servizi sanitari. È sottoposta a monitoraggio quotidiano da parte dell’Igiene pubblica della Toscana Centro, secondo le indicazioni previste dalle autorità sanitarie”. È quanto fa sapere l’assessore regionale alla salute, Monia Monni, sulla situazione della signora di Firenze, posta in quarantena per l’Hantavirus.

      “Alla luce della nuova circolare del ministero della Salute dell’11 maggio – precisa Monni – il periodo di sorveglianza attiva per i contatti ad alto rischio è fissato in 42 giorni successivi all’esposizione, e non più in 45 giorni. Per questo la sorveglianza terminerà il 5 giugno. Voglio rassicurare i cittadini: la situazione è seguita con la massima attenzione, con tutte le cautele previste, e al momento non ci sono elementi di allarme per la popolazione generale”.
      L’assessorato precisa infine che la signora non è stata sottoposta alle analisi relative al virus in quanto asintomatica, così come previsto dalle indicazioni ministeriali.

    • 13:18

      Istituto zooprofilattico: “Conosciamo l’hantavirus. Nessun problema per l’Europa”

      “L’Hantavirus è un virus che noi conosciamo dagli anni 50, da tantissimi anni, quindi ampiamente studiato. Conosciamo tutto, non ci troviamo nelle condizioni del Covid, perché quello era un virus nuovo e ci siamo trovati in serie difficoltà. Ora io mi sento veramente di escludere qualsiasi tipo di problema, soprattutto per quanto riguarda l’Italia e l’Europa”. Lo ha detto Antonio Fasanella, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, rispondendo questa mattina a una domanda dei giornalisti sull’Hantavirus, in occasione di una visita da parte delle autorità civili e militari della provincia di Foggia.

      “Gli Hantavirus – ha spiegato – non hanno un solo ceppo ma diversi, ma questo ceppo Andes, che hanno trovato sulla crociera che ha origine in Cile ed Argentina, è l’unico che si può trasmettere da persona a persona ma con un contatto continuo, prolungato. Non è come il Covid che bastava che un malato facesse uno starnuto per infettare una sala di persone. State tranquilli, dunque, perchè l’unica maniera per poter contrarre l’Hantavirus è che uno deve entrare in un casolare infestato da topi e deve inspirare le particelle di feci essiccate di questi topi che a loro volta devono essere topi che devono avere il virus”. “E il contagio intraumano è davvero difficile – ha sottolineato -. Questo ceppo Andes lo conosciamo perchè in qualche maniera sono stati segnalati casi di contagio interumano. I primi due morti erano, infatti, marito e moglie per intenderci”. 

      “Questo nuovo virus – ha proseguito Fasanella – sta a significare che l’80% delle malattie infettive nell’uomo ha origini animali, come è stato per l’antrace (antrace animale perché dagli animali si trasmette) e come è stato per il Covid. Io sono molto tranquillo”. “L’istituto zooprofilattico – ha aggiunto – è centro di referenza nazionale per l’antrace che è un agente a potenziale uso bioterroristico. La Commissione europea da diversi anni finanzia un progetto, tra tutti i laboratori a livello europeo, che lavora su agenti altamente patogeni. Sono due i settori di questi laboratori. Uno che riguarda gli agenti batterici, e noi siamo inseriti in quello, perchè centro di referenza per l’antrace, dove facciamo una serie di ring test a livello europeo per individuare nelle matrici che loro ci mandano la presenza o meno di batteri altamente patogeni per l’uomo. E l’altro settore è quello che riguarda i virus”.