È stato recuperato anche il corpo dell’ultima persona dispersa nella tragedia del crollo del ghiacciaio della Marmolada. Si tratta dell’undicesima vittima e l’identificazione è stata resa possibile dall’esame del Dna. Il numero di 11 morti – otto dei quali veneti – è definitivo: tra vittime accertate fin dalle prime ore e lista dei reclamati l’elenco degli alpinisti travolti dalla colata di ghiaccio staccatasi domenica 3 luglio nelle mani degli investigatori si è tragicamente completato. Alle sei vittime identificate subito: tre veneti (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), una donna trentina (Liliana Bertoldi) e due turisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda) ora si aggiunge l’elenco delle persone identificate dai Ris di Parma grazie ai test del Dna: i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina, e il 22enne Nicolò Zavatta. Le ricerche però vanno avanti per recuperare quanti più elementi possibili possano aiutare nelle indagini o esser riconsegnati alle famiglie che non potranno più riabbracciare i propri cari.