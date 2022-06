Barche in secca e ruspe in azione per dragare il fondale nei pressi del Ponte della Becca, alla confluenza tra Po e Ticino, in provincia di Pavia. La portata dei fiumi è ai minimi storici, con l’acqua che si ritira sempre di più a causa delle alte temperature e della scarsità di precipitazioni. Compromessa la navigazione, con il rischio di rimanere incagliati a causa del fondale basso.