Caldo e siccità record. Nel Cremonese la situazione è talmente grave che a Isola Pescaroli da alcuni giorni sono stati posizionati dei trattori per riuscire a pescare l’acqua dal Po e garantire l’irrigazione nei campi. Il livello del grande fiume, infatti, è sceso sotto la soglia minima delle pompe, che non riescono a prendere l’acqua. Così, per non lasciare a secco i campi (11mila ettari), al consorzio bonifica Navarolo si sono dovuti inventare una soluzione emergenziale. L’impianto di sollevamento dell’acqua del Po esiste dagli anni Trenta. In 90 anni è la prima volta che si verifica una situazione di questo tipo.