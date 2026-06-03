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Ultimo aggiornamento: 12:57

Trump: “L’Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari”. Raid Usa sull’isola di Qaeshm, l’Iran attacca l’aeroporto in Kuwait: un morto, diversi feriti

di Redazione Esteri
Il presidente Usa parla in un'intervista al New York Post. Razzi iraniani anche nelle basi in Bahrein. Esplosioni in Iraq, sirene in Arabia Saudita. Il consigliere di Khamenei: "Diluvio di missili se gli Usa attaccano di nuovo". Altri dieci morti in Libano
Trump: “L’Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari”. Raid Usa sull’isola di Qaeshm, l’Iran attacca l’aeroporto in Kuwait: un morto, diversi feriti
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Trump: “L’Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari”

Donald Trump afferma che l’Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. “Hanno già concordato che non avranno armi nucleari”, ha detto Trump in un’intervista podcast con Miranda Devine del Washington Post.  

Momenti chiave

  • Trump: "L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari"
  • Trump: "Mi piacerebbe incontrare Khamenei, prima o poi succederà"
  • Una vittima e diversi feriti dopo l'attacco all'aeroporto in Kuwait
  • Il consigliere di Khamenei: "Diluvio di missili se gli Usa attaccano di nuovo"
  • L'Iran accusa Kuwaint e Bahrein: "Responsabilità dirette in attacchi Usa"
  • Beirut: "10 uccisi nei raid odierni, in 12 ore 17 vittime"
  • Droni contro l'aeroporto internazionale in Kuwait: diversi feriti
  • Usa: "Raid difensivi a Qaeshm. Intercettati missili e droni iraniani"
  • Tv Teheran: "Anche il Bahrein sotto attacco"
  • Missili e droni contro il Kuwait
    • 12:37

      Trump: “L’Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari”

      Donald Trump afferma che l’Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. “Hanno già concordato che non avranno armi nucleari”, ha detto Trump in un’intervista podcast con Miranda Devine del Washington Post.  

    • 12:28

      Trump: “Mi piacerebbe incontrare Khamenei, prima o poi succederà”

      “Mi piacerebbe incontrarlo. Mi piacerebbe incontrare tutti. Mi piacerebbe incontrare lui, e probabilmente ci incontreremo prima o poi, a seconda di come si evolveranno le cose”. Così Donald Trump in un’intervista esclusiva al New York Post.  

    • 11:14

      Una vittima e diversi feriti dopo l’attacco all’aeroporto in Kuwait

      L’attacco con droni e missili contro un terminal dell’aeroporto internazionale del Kuwait ha ucciso una persona e provocato diversi feriti. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri kuwaitiano, condannando i ripetuti attacchi iraniani contro infrastrutture civili e strategiche del Paese. Il ministero ha denunciato su X i “brutali e continui attacchi” condotti con missili balistici e droni, che avrebbero colpito anche sedi diplomatiche e provocato danni a strutture vitali. Il Kuwait ha inoltre rivendicato il proprio “diritto pieno e intrinseco” a rispondere alla “ripetuta aggressione iraniana”.

    • 10:55

      Il consigliere di Khamenei: “Diluvio di missili se gli Usa attaccano di nuovo”

      Il consigliere militare della Guida Suprema iraniana, Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della Rivoluzione, ha messo in guardia contro “una valanga di missili e droni” in caso di una nuova aggressione statunitense. “Ad ogni colpo e ad ogni aggressione risponderà una valanga di missili e droni”, ha scritto su X, dopo gli attacchi statunitensi contro una petroliera iraniana e l’isola di Qeshm, che sono stati oggetto di attacchi di rappresaglia contro il Kuwait e il Bahrein.

    • 10:45

      L’Iran accusa Kuwaint e Bahrein: “Responsabilità dirette in attacchi Usa”

      L’Iran ha condannato i recenti attacchi statunitensi contro l’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, sostenendo che rappresentano una violazione degli accordi di cessate il fuoco e del diritto internazionale. In una nota, il Ministero degli Esteri di Teheran ha inoltre attribuito a Kuwait e Bahrein una “responsabilità diretta e chiara” negli attacchi, accusando i due Paesi di aver consentito l’utilizzo del proprio territorio e delle proprie basi militari per sostenere le operazioni degli Stati Uniti contro l’Iran.

    • 10:29

      Beirut: “10 uccisi nei raid odierni, in 12 ore 17 vittime”

      Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Lo riferiscono il ministero della Salute e media locali. Dal canto suo, Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del Libano. Secondo il ministero di Beirut, nella notte sette persone sono state uccise e altre 48 ferite in vari attacchi. Da stamani il bilancio si è aggravato con almeno altri dieci uccisi.

      Secondo il ministero di Beirut, nella notte sette persone sono state uccise e altre 48 ferite in vari attacchi: due persone sono morte in un bombardamento contro Deir Qanun Ras al Ain, nel distretto di Tiro, mentre altri raid hanno colpito Majdel Selm, Deir Qanun an Nahr e l’area compresa tra Haddatha e Rashaf. A Burj ash Shamali, nei pressi di Tiro, si registrano due uccisi, tra cui un bambino, e 32 feriti. A Ebba, nel distretto di Nabatiye, tre persone sono state uccise e altre cinque ferite. Tra gli episodi più gravi figura il bombardamento dell’ospedale di Tebnin, nel distretto di Bint Jbeil, che ha causato undici feriti tra personale sanitario e pazienti e ingenti danni alla struttura.

      Da stamani il bilancio si è aggravato con almeno altri dieci uccisi. Tra le vittime figurano un soccorritore ucciso ad Arabsalim, quattro lavoratori agricoli siriani colpiti nella zona di Hosh lungo la strada di Mayadin, altri due lavoratori palestinesi uccisi sulla strada di Maamura e due persone estratte dalle macerie dopo un raid israeliano sulla strada tra Siddiqin e Qana. Un’altra persona è stata uccisa in un attacco contro un veicolo a Tebnin. Raid e attacchi con droni hanno inoltre colpito Bazuriye, Qana, Arzun, Srifa, Kfartebnit, Deir Zahrani, Tebnin e Khiam. Le forze israeliane hanno inoltre proseguito con demolizioni sistematiche degli edifici a Debbin, Blat e Khiam, tutte località investite dall’avanzata terrestre nemica nell’estremo sud del Libano. 

    • 09:18

      Araghchi sente omologhi di sei Paesi, tra cui Francia e Turchia

      Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli Esteri di Francia, Turchia, Qatar, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri iraniano in un post su X. Il colloquio con il Pakistan ha incluso anche il generale Asim Munir, capo di stato maggiore dell’esercito del paese. Le conversazioni avvengono dopo la serie di attacchi missilistici e con droni da parte dell’Iran che hanno preso di mira il Kuwait e il Bahrain. Teheran afferma che gli attacchi sono stati in risposta all'”aggressione statunitense”.

    • 09:16

      Bahrein: “Intercettati tre missili e droni, da Iran approccio ostile sistematico”

      Il Comando Generale delle Forze di Difesa del Bahrein ha annunciato l’intercettazione e la distruzione di tre missili e diversi droni, accusando l’Iran di proseguire il suo “approccio ostile sistematico” prendendo di mira obiettivi civili nel Regno. Lo scrive Kuna, l’agenzia nazionale del Kuwait, su X.

    • 09:04

      Esercito Kuwait: “Sistemi di difesa aerea operativi per intercettare missili e droni”

      L’esercito kuwaitiano ha annunciato che i sistemi di difesa aerea sono operativi per intercettare missili e droni sul territorio nazionale. Secondo il comunicato militare, “i rumori di esplosioni nella zona sono dovuti alle intercettazioni”. Non sono stati segnalati colpi a segno.