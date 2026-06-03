“Dagli accertamenti svolti – scrive la Procuratrice generale Francesca Nanni – risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito”

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La Procura generale di Milano non cambia idea e dopo la richiesta del Quirinale su nuovi accertamenti in seguito agli articoli del Fatto quotidiano, oggi ha confermato il suo parere positivo alla richiesta di grazia di Nicole Minetti. Secondo parere, perché il primo aveva portato alla concessione della grazia all’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi nel febbraio scorso. Qui ora, però, c’era da rimettere sul tavolo una complessa istruttoria dopo le rivelazioni del Fatto soprattutto sullo stile di vita di Nicole Minetti che, stando alle testimonianze raccolte, non era affatto cambiato rispetto alle cene eleganti di Arcore.

Nella sua richiesta di grazia, invece, l’ex olgettina spiegava di aver tagliato con quel passato che gli era costato una condanna a tre anni per favoreggiamento alla prostituzione e peculato. “Dagli accertamenti svolti – scrive la Procuratrice generale Francesca Nanni – risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito e in base al quale sono state assunte le determinazioni da parte delle Autorità competenti nell’iter procedimentale nella concessione della grazia”. Dopodiché la Procura generale rispetto alla testimonianza della massaggiatrice uruguaiana che al Fatto ha raccontato di feste ed escort gestire da Minetti nel ranch a Punta dell’Este del compagno Giuseppe Cipriani, ha spiegato che “non si è proceduto ad accertamenti mediante rogatoria internazionale in quanto il trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra Italia e Uruguay ratificato con legge n. 45 del 22 aprile 2022, è finalizzato all’acquisizione di prove o elementi di prova nel corso di un procedimento penale”.

In questo caso, né in Italia né in Sudamerica è incardinato un fascicolo su Minetti. Prosegue poi la Pg: “Contrariamente a quanto riportato sul Fatto quotidiano risulta che il decesso in circostanze non chiare non riguarda il legale dei genitori del figlio adottivo ma si tratta del legale di quest’ultimo, favorevole all’adozione, nel cui procedimento non vi è stata alcuna battaglia legale, non essendosi costituiti i genitori naturali, rappresentati dal difensore d’ufficio ed essendo risultata da sempre irreperibile la madre biologica del minore”. Inoltre, secondo la Pg, “non emergono irregolarità nel procedimento di adozione riconosciuto in Italia dal Tribunale per i Minorenni di Venezia”.

Sul fronte di possibili nuovi fascicoli a carico di Minetti e del compagno Cipriani, le attività di indagini delegate al Nucleo operativo dei carabinieri di Milano e all’Interpol, hanno verificato che “non vi sono segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie o coinvolgimento in inchieste di alcuna natura in Uruguay e in Spagna”. Inoltre “risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, nonché dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri da persone informate sui fatti, le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Nicole Minetti negli ultimi anni, affermazioni rese originariamente al Fatto Quotidiano dalla massaggiatrice, dapprima con modalità anonime e in seguito con indicazione del proprio nominativo”.

Infine sulla questione sanitaria riguardo allo stato di salute del bambino uruguaiano adottato dalla coppia, la Procura generale ha una posizione netta: “E’ confermato il grave quadro sanitario del minore in cura al Boston Children’s Hospital, oltre che in Italia”. Resta poi documentato “il volontariato in Italia e la presenza pressochè stabile di Nicole Minetti a far tempo dal gennaio 2024 e per tutto il 2025”. Chiusa in questo modo l’istruttoria la Procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto Gaetano Brusa, entrambi titolari del primo parere positivo, hanno inviato il dossier al ministro di Giustizia Carlo Nordio “al fine di consentire al ministero e alla Presidenza della Repubblica di assumere le determinazioni di rispettiva competenza”.