Oltre a prosciugare i fiumi e suscitare preoccupazione per la siccità, il terzo anticiclone africano e il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova la quotidianità degli italiani. Un caldo anomalo a cui è difficile far fronte, tanto più all’interno delle abitazioni. In questi casi, non è obbligatorio accendere il condizionatore, che può essere nocivo per l’ambiente e per le tasche. Piccoli accorgimenti e semplici espedienti possono rendere confortevole l’ambiente casalingo.

Nonostante possa risultare un controsenso, il modo migliore per non far entrare l’aria calda esterna, dal mattino fino al tardo pomeriggio , è chiudere le finestre ;

fino al tardo , è ; Nelle ore serali , invece, è necessario aprire gli infissi : l’aria, così, potrà circolare;

, invece, è necessario : l’aria, così, potrà circolare; Alternativa valida al condizionatore è il ventilatore . Aiuta a far scendere di qualche grado la temperatura dell’abitazione. Il beneficio sarà immediato, soprattutto se si posiziona del ghiaccio davanti alla ventola;

. Aiuta a far scendere di qualche grado la temperatura dell’abitazione. Il beneficio sarà immediato, soprattutto se si posiziona del ghiaccio davanti alla ventola; Un’altra arma a disposizione degli inquilini sono le tende . Fungono infatti da utile barriera contro il caldo, soprattutto se di colore chiaro. La sera, prima di andare a dormire, è consigliato bagnare la parte finale che, con la brezza notturna, renderà il clima della stanza più piacevole;

. Fungono infatti da utile barriera contro il caldo, soprattutto se di colore chiaro. La sera, prima di andare a dormire, è consigliato bagnare la parte finale che, con la brezza notturna, renderà il clima della stanza più piacevole; Piante e alberi sono ottimi alleati nella lotta contro l’afa. In particolare, quelle rampicanti come l’edera, l’ulivo o la vite creano una barriera naturale contro gli agenti atmosferici riducendone del 50% gli effetti;

e sono ottimi alleati nella lotta contro l’afa. In particolare, quelle rampicanti come l’edera, l’ulivo o la vite creano una barriera naturale contro gli agenti atmosferici riducendone del 50% gli effetti; Insospettabili nemici sono invece le lavatrici , le lavastoviglie , i forni e i fornetti , che tendono a sprigionare calore. Andrebbero dunque usati con parsimonia o, se possibile, spenti del tutto;

, le , i e i , che tendono a sprigionare calore. Andrebbero dunque usati con parsimonia o, se possibile, spenti del tutto; Per abbassare la temperatura interna, bisogna tener conto anche delle lampadine . Quelle a incandescenza, per esempio, emanano più calore e potrebbero invece essere sostituite con quelle a fluorescenza o a Led;

. Quelle a incandescenza, per esempio, emanano più calore e potrebbero invece essere sostituite con quelle a fluorescenza o a Led; Come per i grandi elettrodomestici, anche televisori e telefonini diffondono una grande quantità di calore. Se l’obiettivo è impedire che la casa diventi un forno, è necessario scollegarli quando non vengono usati;

e diffondono una grande quantità di calore. Se l’obiettivo è impedire che la casa diventi un forno, è necessario scollegarli quando non vengono usati; Quando ci si mette al letto, lenzuola e federe fatte con fibre naturali – come il cotone o il lino – sono utili per allontanare il caldo. Questi tessuti hanno infatti una trama più larga rispetto ai materiali sintetici e permettono all’aria e all’umidità di allontanarsi dal corpo;

e fatte con – come il cotone o il lino – sono utili per allontanare il caldo. Questi tessuti hanno infatti una trama più larga rispetto ai materiali sintetici e permettono all’aria e all’umidità di allontanarsi dal corpo; Ci sono poi i metodi antichi, sempre efficaci. Per esempio, un bicchiere d’acqua ghiacciata sul comodino può aiutare durante la notte. Oppure un catino d’acqua con del ghiaccio per immergerci i piedi prima di mettersi a letto.