Punte di 38°C in Valpadana e 40°C/43°C nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Sono gli effetti del terzo anticiclone africano dell’estate 2022, che durerà almeno una settimana. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che il Nord sarà colpito per primo, seguito dalle regioni centrali e dalle zone meridionali. Nel giorno del solstizio d’estate, 21 giugno, in alcune città italiane si batteranno i record di temperatura massima che resistevano dall’estate del 2003.

A Bologna, per esempio, sono previsti 36°C rispetto ai 34°C del 2003, così come a Milano e in molte città del Veneto e dell’Emilia. Al Centro-Sud le temperature cominceranno l’escalation a partire da mercoledì, con valori massimi fino a 38°C a Roma, 37°C a Firenze, 40°C a Foggia, Matera, Catanzaro, Taranto e in alcune aeree delle due Isole maggiori. Martedì sono previste nubi in aumento su Alpi e parte del Nord-Ovest, con isolati rovesci o temporali lungo l’arco alpino e localmente anche sulla vicina pianura piemontese. Temperature massime per lo più in rialzo, eccetto al Nord-Ovest. Caldo intenso e anomalo, afoso soprattutto al Nord, con valori fino a 8°C-10°C superiori alla norma. Punte intorno ai 34°C-36°C, fino a sfiorare i 40°C sulla Sardegna. Simili le previsioni per mercoledì. Salvo possibili temporali al nord, il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Valori oltre 35 gradi in Emilia Romagna e in tutto il Centro-Sud, fino a 37°C-38°C nelle aree interne della penisola, con picchi di 39°C-40°C sulle Isole maggiori.