“Siamo a spingere il governo per proclamare lo stato di emergenza per la siccità il prima possibile”. Sono le parole del leader del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo all’assemblea generale di Elettricità futura: “Ero nella zona del Po e ho potuto toccare con mano il tema della siccità”, ha aggiunto sottolineando in un post su Twitter che “la situazione è insostenibile, i danni sempre maggiori. Il nostro ecosistema va tutelato a partire da un piano straordinario per nuovi invasi”. Durante lo stesso incontro a Roma è intervenuto anche il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Sulla situazione idrica “sono abbastanza preoccupato”, ha detto, “speriamo che almeno questo problema migliori presto”. Sull’acqua “abbiamo decisamente un problema – ha aggiunto Cingolani – Il flusso d’acqua per l’idroelettrico è cruciale, anche per il raffreddamento delle centrali. Speriamo che sia una cosa contingente. Stiamo valutando tutte le azioni da fare. Non è solo un problema energetico, è anche agricolo”.

Monitoraggio dei bacini idrografici – A richiedere all’esecutivo lo stato di calamità e una cabina di regia con a capo la Protezione civile per monitorare i bacini idrografici è anche il presidente dell’Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi), Francesco Vincenzi, intervenuto nel corso di una iniziativa promossa dalla Coldiretti di Basilicata. “Se tutto questo non viene fatto – ha aggiunto – si creano conflitti sulla risorsa, sugli usi, tra i territori”. Per il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, “accanto a misure immediate per garantire l’approvvigionamento alimentare della popolazione”, appare necessario “avviare un grande piano nazionale per gli invasi“. Ricordando come ogni anno in Italia “si perde l’89% dell’acqua piovana“, Prandini rilancia così la necessità di una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per conservare l’acqua e distribuirla quando serve ai cittadini, all’industria e all’ agricoltura, con una ricaduta importante sull’ambiente e sull’occupazione.

Centinaio: “Terreni rischiano di diventare inutilizzabili” – La crisi idrica, infatti, coinvolge in maniera drammatica il comparto agricolo italiano. In merito alle prossime mosse del governo il sottosegretario al ministero delle politiche agricole, Gianmarco Centinaio, ha sottolineato come “a fronte di una situazione grave e drammatica per quanto riguarda l’agricoltura, si sta pensando ad un decreto, con varie ipotesi sul tavolo, per aiutare i settori e le Regioni che sono maggiormente in difficoltà”. Intervenuto alla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, Centinao ha fatto presente come “dopo 70 anni anche la Pianura Padana rientra in questi territori in difficoltà, anche perché non ha nevicato quest’anno con i grandi fiumi come il Po che non hanno portata, in questo momento quei terreni rischiano di diventare inutilizzabili – ha concluso – perché, avanzando il mare, viene ad impattare anche sull’acqua dolce”. Il sottosegretario esprime preoccupazione e pronostica “perdite di produzioni importanti rispetto allo scorso anno”: “La zona Vercelli, Novara, Pavia, rischia di perdere più del 30% di produzione di riso, la speranza è che possa piovere nelle zone pedemontane e montane in modo da poter avere l’acqua nei fiumi in questo momento”.