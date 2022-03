“Mentre si celebrano Falcone e Borsellino come eroi, si tenta di distruggere quel patrimonio di leggi che avevano lasciato in eredità, è una vergogna”. A quasi 30 anni di distanza dalla strage di via D’Amelio, Salvatore Borsellino ha ricordato a Milano la figura del fratello Paolo e degli uomini e delle donne della sua scorta nell’aula magna dell’Università Statale di Milano. Un incontro organizzato dall’associazione Wikimafia che si è tenuto nella giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie. “Quest’anno si sta tornando indietro – attacca Borsellino – è in progetto una riforma della giustizia che con l’introduzione dell’improcedibilità fa sì che lo Stato rinunci a essere uno stato di diritto”.