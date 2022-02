“Vladimir Putin si sta comportando da nazista, come fece Hitler nel 1938-39 con le annessioni dell’Austria e poi dei Sudeti. L’Europa deve fermarlo, a ogni costo“. Questo l’appello lanciato nel corso di un presidio organizzato vicino all’ambasciata russa a Roma, dalla comunità ucraina presente in Italia. Qualche centinaio le persone presenti, tra lavoratori e lavoratrici, studenti e non solo, con tanto di cartelli contro l’invasione russa e l’operazione militare lanciata da Mosca nella notte. E cori contro il presidente russo ‘aggressore’. Ma non solo. La comunità ha anche intonato l’inno ucraino e alcuni canti popolari e partigiani: “Andavano per strada i partigiani, tra le terre ucraine occupate, non libere…”, recita una ragazza, ricordando come siano “parole ancora molto attuali”: “Il fatto che ci sia ancora chi li conosce e le canti per noi significa molto”, rivendica.

“Basta guerra, noi vogliamo la pace, dopo otto anni di aggressioni”, è l’appello rilanciato dalla piazza. E ancora: “Non riesco a credere che tutto questo sia reale, che stanno bombardando il mio Paese. Lì c’è la mia famiglia, i miei amici. Ma io sono preoccupata per tutto il mio popolo“, racconta una ragazza.