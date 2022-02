“Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa del genere, non avrei mai pensato che sarebbe successo davvero in questa vita. Abbiamo scritto poesie sulla guerra, io stesso sono una direttrice, una educatrice, abbiamo studiato la storia, ma non avremmo mai pensato che questo sarebbe successo nella nostra terra. La casa è completamente distrutta, non ci sono finestre, non ci sono porte, una porta è addirittura volata via, anche il pavimento è stato completamente strappato. Sono solo molto fortunata, devo avere un angelo custode molto forte per me per essere rimasta in vita. Mi alzerò e andrò, farò tutto per l’Ucraina, per quanto posso, con tutta l’energia che ho. Sarò sempre solo dalla parte della mia madrepatria”. Così Olena Kurilo, educatrice rimasta ferita a Chuguev da una esplosione provocata dai russi.