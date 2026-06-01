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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:56

22enne scomparsa a Pomigliano d’Arco, trovata morta Immacolata Panico: ipotesi suicidio

di Redazione Cronaca
La giovane era sparita dalla mattina del 31 maggio ed era stata vista l'ultima volta al Centro Direzionale di Napoli
22enne scomparsa a Pomigliano d’Arco, trovata morta Immacolata Panico: ipotesi suicidio
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È stata trovata morta Immacolata Panico dopo ore di apprensione. La 22enne scomparsa da Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dalla mattina del 31 maggio, è stata ritrovata senza vita al Centro Direzionale di Napoli l’1 giugno.

La famiglia aveva pubblicato degli annunci online, lanciando appelli per cercare di ritrovarla. Al momento, riporta Fanpage, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio: la donna potrebbe essersi tolta la vita gettandosi da un palazzo.

La 22enne era stata vista l’ultima volta al Centro Direzionale di Napoli con addosso un top rosa, pantaloni lunghi beige e tacchi rosa. Immediatamente dopo la denuncia dei parenti erano partite le ricerche dei carabinieri coordinate dalla prefettura di Napoli. Ma nella tarda mattinata per i familiari della giovane è arrivata la brutta notizia. A fare il rinvenimento sarebbero stati i vigili del fuoco: per identificare il corpo senza vita della ragazza ci sono volute alcune ore, poi sul posto sono arrivati anche i familiari.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).

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